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27 июля, источник: ТАСС

Вдова боксера Дадашева будет судиться с атлетической комиссией и рефери

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина планирует подать иск в суд к Атлетической комиссии штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье. Об этом ТАСС сообщили в субботу в команде спортсмена.

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Источник: AFP 2019

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

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«Вдова Дадашева планирует подать иск к атлетической комиссии и рефери боя, поскольку считает, что бой должен был быть остановлен раньше», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что организация подготовит судебный иск по поводу нарушений, допущенных во время проведения поединка между Дадашевым и Матиасом. По словам Кремлева, среди нарушений — отсутствие медицинских носилок около ринга, неоказание первой помощи на ринге и неисполнение проверки медицинских документов.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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