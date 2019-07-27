Кремлев: Иск к организаторам боя Дадашева будет общим с семьей

Источник: AP 2019

Дадашев 19 июля в США проиграл пуэрториканцу Субриэлю Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. Бой был прерван после 11-го раунда по просьбе стороны российского боксера. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга. Во вторник стало известно, что Дадашев скончался. У боксера осталась жена и маленький сын.

Вдова Дадашева в субботу на странице боксера в Instagram сообщила, что намерена подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд (MSAC) и рефери поединка.

«Это будет совместный иск с семьей Максима, все будет согласовано. После похорон еще все обсудим, примем решение, как что делать, наймем адвокатов. Это все делается для семьи, чтобы она получила помощь. Если получится отсудить еще что-то, то это тоже будет в пользу семьи Дадашева. И чтобы мы добились правды в этом деле», — сказал Кремлев по телефону.

Ранее в пятницу Кремлев сообщил РИА Новости, что Федерация бокса России отправила письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией. «Пока ответа не было», — отметил он.