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10:46 (мск), источник: Sports.Ru

Фармер победил Френуа и защитил титул IBF

Чемпион IBF во втором полулегком весе Тевин Фармер победил француза Гийома Френуа и сохранил титул.

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Источник: AP 2019

Судьи единогласно отдали победу американцу — 116−111, 119−108, 116−111.

Для Фармера эта победа стала 30-й в профи при четырех поражениях и одном ничейном результате. У Френуа второе поражение в 49 боях.

Бой прошел в Арлингтоне, Техас.

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