Фармер победил Френуа и защитил титул IBF
Чемпион IBF во втором полулегком весе Тевин Фармер победил француза Гийома Френуа и сохранил титул.
Чемпион IBF во втором полулегком весе Тевин Фармер победил француза Гийома Френуа и сохранил титул.
Судьи единогласно отдали победу американцу — 116−111, 119−108, 116−111.
Для Фармера эта победа стала 30-й в профи при четырех поражениях и одном ничейном результате. У Френуа второе поражение в 49 боях.
Бой прошел в Арлингтоне, Техас.
Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина