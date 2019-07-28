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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Рамирес победил Хукера и стал чемпионом мира по двум версиям

В Арлингтоне, штат Техас, завершился турнир по профессиональному боксу.

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Источник: AP 2019

Его главным событием стала объединительная встреча в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.

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Уже в первом раунде Рамирес создал серьёзные проблемы сопернику, отправив того в нокдаун.

Во второй трёхминутке Хосе Карлос продолжал владеть преимуществом. Начиная с третьего раунда Хукер решил принять открытый бой и, ввязавшись в рубку, немного выровнял ход встречи. Но в шестом раунде Морис пропустил тяжелейший боковой удар, после чего Рамирес бросился на добивание и одержал победу техническим нокаутом. Таким образом, он стал чемпионом мира сразу по двум версиям.

В соглавном событии вечера чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе уверенно победил Гийома Френуа, справившись с тем единогласным решением судей.

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