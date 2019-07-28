Дж. Дэвис досрочно победил Нуньеса, Гамбоа нокаутировал Мартинеса

Источник: AP 2019

Главным его событием стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джэрвонтой Дэвисом и Рикардо Нуньесом.

Дэвис сразу же начал прессинговать соперника, отметившись несколькими точными атаками уже в первом раунде. Во второй трёхминутке претендент попробовал ввязаться с Дэвисом в открытое противостояние, за что сразу же поплатился. Джервонта потряс Нуньеса тяжелейшим хуком, после чего бросился на добивание, заставив рефери остановить встречу.

В соглавном событии вечера встретились экс-чемпионы мира Юриоркис Гамбоа и Роман Мартинес. Гамбоа легко справился с пуэрториканцем. После двух нокдаунов во втором раунде Мартинес не смог продолжить встречу.

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