Казахстанка Аида Сатыбалдинова потерпела второе поражение на профи-ринге
Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова уступила в своем восьмом поединке на
Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова уступила в своем восьмом поединке на
Ее встреча с мексиканской Даяной Гонсалес состоялась сегодня, 28 июля, в рамках вечера бокса в Тихуане (Мексика).
Бой продлился все отведенные раунды, по итогам которых судьи вынесли решение в пользу Гонсалес.
Таким образом, Сатыбалдинова потерпела второе поражение в профи. Ранее
она досрочно проиграла Селине Барриос из США.