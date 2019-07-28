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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка Аида Сатыбалдинова потерпела второе поражение на профи-ринге

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова уступила в своем восьмом поединке на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ее встреча с мексиканской Даяной Гонсалес состоялась сегодня, 28 июля, в рамках вечера бокса в Тихуане (Мексика).

Бой продлился все отведенные раунды, по итогам которых судьи вынесли решение в пользу Гонсалес.

Таким образом, Сатыбалдинова потерпела второе поражение в профи. Ранее
она досрочно проиграла Селине Барриос из США.

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