Казахстанка Аида Сатыбалдинова потерпела второе поражение на профи-ринге

Ее встреча с мексиканской Даяной Гонсалес состоялась сегодня, 28 июля, в рамках вечера бокса в Тихуане (Мексика).

Бой продлился все отведенные раунды, по итогам которых судьи вынесли решение в пользу Гонсалес.