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12:07 (мск), источник: ТАСС

Американский боксер Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд Дадашева

ТАСС, 28 июля. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд погибшего российского боксера Максима Дадашева. Об этом сообщает журналист The Athletic Ланс Пагмир на своей странице в Twitter.

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В ночь на воскресенье Рамирес победил соотечественника Мориса Хукера и забрал у него пояс WBO. Американский боксер выставит на аукцион свои перчатки, обувь и другие вещи с этого боя. В сумме планируется собрать около $30 тыс. Также Рамирес пожертвует в фонд часть своего гонорара за бой.

Фонд по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева был создан 27 июля компанией Top Rank. На данный момент взносы в него сделали 375 человек, а собранная сумма составляет $33,9 тыс.

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Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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10:28 (мск)© Ньюстюб
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