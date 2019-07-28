Американский боксер Рамирес пожертвует более $30 тыс. в фонд Дадашева

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В ночь на воскресенье Рамирес победил соотечественника Мориса Хукера и забрал у него пояс WBO. Американский боксер выставит на аукцион свои перчатки, обувь и другие вещи с этого боя. В сумме планируется собрать около $30 тыс. Также Рамирес пожертвует в фонд часть своего гонорара за бой.

Фонд по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева был создан 27 июля компанией Top Rank. На данный момент взносы в него сделали 375 человек, а собранная сумма составляет $33,9 тыс.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.