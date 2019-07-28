Головкин о смерти российского и аргентинского боксеров: Невосполнимые потери для спорта

«Хочу еще раз выразить соболезнования и слова поддержки семьям Максима Дадашева и Уго Сантильяна. Невосполнимые потери для спорта. Бокс — это тяжелый спорт, и единственный кто рискует — тот, кто выходит в ринг. Это должны помнить все, кто остается по другую сторону канатов», — написал Головкин в своем
О смерти Дадашева стало известно 23 июля. Он был госпитализирован после поражения в бою с Сабриелом Матиасом, состоявшемся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию и удалили часть черепа, его ввели в медикаментозную кому. У 28-летнего боксера не выдержала сердце.
25 июля умер Сантильян. Аргентинский боксер после поединка с уругвайцем Эдуардо Абреу, который завершился вничью, был доставлен в больницу с кровяным сгустком в мозгу. После операции у спортсмена была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Спасти боксера не удалось. Ему было 23 года.