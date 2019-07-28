«Помогали с “Канело” и DAZN». Адвокат экс-менеджеров GGG о ходе судебного дела против Головкина

«Дело не урегулировано по добровольному соглашению сторон. Мы настаиваем на наших требованиях в деле, рассматриваемом в Верховном суде Лос-Анджелеса. Братья Германны требуют невыплаченную комиссию за ведение менеджерских дел Геннадия Головкина. Как указано в нашей перекрестной жалобе — братья Германны занимались делами Головкина более десяти лет, они вытащили его из скверной сделки с его бывшим промоутером (Universum), создали первоклассную команду профессионалов для Головкина, развили стратегию создания из Головкина суперзвезды, помогали вести переговоры по большим боям, включая бои против Сауля «Канело» Альвареса, консультировали по его текущей сделке с DAZN.

Головкин отказался от услуг братьев Германнов ранее в этом году и отказался платить им гонорар, который они заслужили должным образом. Геннадий уволил своего многолетнего тренера Абеля Санчеса. Заменил своего многолетнего юриста Рона Диниколу. Роль промоутера Тома Леффлера была серьезно уменьшена, и он находится на стадии расставания с Головкиным. Мы полагаем, что решения за Головкина принимают его жена Алина и его бухгалтер Мелисса Москаль. Мы рассматриваем возможность внесения поправок в нашу перекрестную жалобу, добавив иск против жены и бухгалтера за грубое вмешательство в менеджерское соглашение с братьями Германнами. Защита Головкина в пользу невыплаты комиссионных строится на том, что менеджерское соглашение с братьями Германнами не было зарегистрировано в Атлетической комиссии. Но это слабый аргумент защиты. Менеджерское соглашение с братьями Германнами регулируется немецким законодательством. Адвокат Головкина Диникола заверил, что братья Германны соблюли все государственные и местные нормативные акты. Судебное дело продолжается. Мы будем собирать обширную информацию и показания Головкина, его новой команды, промоутеров, спонсоров и партнеров в процессе подготовки к судебному заседанию. Ждем с нетерпением нашего дня в суде", — заявил Вирт.