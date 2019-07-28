Американский боксер связал смерть Дадашева с неумением защищаться
Американский боксер Эдриен Бронер прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева. Его слова приводит TMZ Sports.
Американский боксер Эдриен Бронер прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева. Его слова приводит TMZ Sports.
Бронер заявил, что смерть российского спортсмена не повлечет за собой перемен в боксе. «Все зависит от того, кто тебя учил. Когда я рос, мной занимался Майк Стаффорд. И первое, чему я у него научился, это защите», — подчеркнул он.
По словам Бронера, именно умение защищаться является залогом длительной карьеры в боксе. «Как по мне, тот бой можно было не останавливать», — заключил он.
27 июля генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев указал на ряд нарушений, допущенных во время организации боя с участием Дадашева. По словам Кремлева, медицинские документы боксера не были проверены на подлинность, также ему не была оказана первая помощь на ринге.
23 июля стало известно, что россиянин скончался от травм, полученных в ходе поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Перед этим 28-летний Дадашев перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Соперник россиянина отказался от гонорара за бой. Позже появилась информация, что Дадашев во время боя перенес инсульт.