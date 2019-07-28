Американский боксер связал смерть Дадашева с неумением защищаться

Источник: AP 2019

Бронер заявил, что смерть российского спортсмена не повлечет за собой перемен в боксе. «Все зависит от того, кто тебя учил. Когда я рос, мной занимался Майк Стаффорд. И первое, чему я у него научился, это защите», — подчеркнул он.

По словам Бронера, именно умение защищаться является залогом длительной карьеры в боксе. «Как по мне, тот бой можно было не останавливать», — заключил он.

27 июля генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев указал на ряд нарушений, допущенных во время организации боя с участием Дадашева. По словам Кремлева, медицинские документы боксера не были проверены на подлинность, также ему не была оказана первая помощь на ринге.