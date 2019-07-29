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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Его сравнили с Головкиным». Боксер из зала Абеля Санчеса выиграл нокаутом 15-й подряд бой

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (15−0, 15 КО) одержал свою 15-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний Богачук выступил в главном событии вечера бокса The Avalon в Голливуде (штат Калифорния, США), организатором которого выступил промоутер Том Леффлер (360 Promotions). Соперником украинца был боксер из Мексики Фернандо Марин (16−4−3, 12 КО).

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Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем — Богачук отправил мексиканца в нокаут.

Для украинского боксера эта победа стала 15-й досрочной в 15 боях. Марин же потерпел четвертое поражение в карьере при 16 победах (12 КО) и трех ничьих.

Накануне боя Леффлер сравнил Богачука со своим именитым подопечным — экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

Боксеры тренировались вместе в Big Bear под руководством Абеля Санчеса, но в конце апреля казахстанец объявил о прекращении сотрудничества с тренером, которое длилось девять лет.

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