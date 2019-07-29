Отправка тела боксера Дадашева в Россию задерживается на несколько дней из-за документов
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию затягивается на несколько дней
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию затягивается на несколько дней
Ранее сообщалось, что тело может быть отправлено во вторник.
«Тело будет отправлено в
Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в
Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.