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14:02 (мск), источник: ТАСС

Иск к организаторам боя Дадашева будет подан по двум нарушениям

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Юристы готовят иск к организаторам последнего боя российского боксера Максима Дадашева по двум фактам возможных нарушений. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Федерации бокса России.

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Ранее сообщалось, что супруга Дадашева планирует подать иск на Атлетическую комиссию штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье.

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«Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие, — сказал собеседник агентства. — Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату».

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.
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14:27 (мск)© Ньюстюб
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