Иск к организаторам боя Дадашева будет подан по двум нарушениям

«Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие, — сказал собеседник агентства. — Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату».