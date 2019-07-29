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29 июля, источник: ТАСС

Поветкин планирует провести бой 31 августа в Лондоне

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин планирует провести следующий бой 31 августа в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

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Источник: Reuters

«Поветкин, скорее всего, проведет следующий бой 31 августа в Лондоне», — сказал собеседник агентства.

Главным поединком вечера 31 августа в Лондоне станет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира по престижным версиям.

Поветкин должен был провести поединок в Саудовской Аравии в июле, однако бой был отменен.

Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Поветкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

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