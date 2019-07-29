Кузьмин встретится в сентябре с Хантером-младшим

Для 32-летнего российского тяжеловеса предстоящий бой будет 16-м в карьере, на его счету 15 побед в 15 поединках. 31-летний американец выиграл 17 боев и в одном проиграл.

«Кузьмин проведет бой против Хантера 13 или 14 сентября в США. Это бой за региональный титул WBA, поединок будет конкурентным. Хантер — именитый боксер, недавно победил россиянина Александра Устинова в Монако. Для Сергея это будет проверочным и одним из самых значимых боев в карьере. Победитель, думаю, будет близок к чемпионскому бою», — сказал Корнилов по телефону.