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10:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: российский боксер Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения

ТАСС, 30 июля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев был снят с самолета, направлявшегося из Холливуда (штат Флорида) в Лос-Анджелес, из-за непристойного поведения. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Инцидент произошел 15 июля. Издание отмечает, что перед взлетом одна из пассажирок обвинила Ковалева в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и бросил в нее деньги. Женщина пожаловалась на российского боксера персоналу самолета, заявив, что чувствует себя «неловко и небезопасно». Кроме того, по информации издания, Ковалев также вступил в «ожесточенный спор» с другими пассажирами.

В итоге 36-летний боксер был снят с рейса с формулировкой «за неподобающее поведение». При этом отмечается, что спортсмен не был задержан, расследование по факту инцидента не проводится.

На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Свой следующий поединок он проведет 24 августа в Челябинске против британца Энтони Ярда.

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