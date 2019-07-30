СМИ: российский боксер Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения

Инцидент произошел 15 июля. Издание отмечает, что перед взлетом одна из пассажирок обвинила Ковалева в том, что он схватил ее за руку, поцеловал и бросил в нее деньги. Женщина пожаловалась на российского боксера персоналу самолета, заявив, что чувствует себя «неловко и небезопасно». Кроме того, по информации издания, Ковалев также вступил в «ожесточенный спор» с другими пассажирами.
В итоге 36-летний боксер был снят с рейса с формулировкой «за неподобающее поведение». При этом отмечается, что спортсмен не был задержан, расследование по факту инцидента не проводится.
На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. Свой следующий поединок он проведет 24 августа в Челябинске против британца Энтони Ярда.