Бывший чемпион мира нашел в боксе «следующего Головкина»

Источник: AFP 2019

Он сравнил его с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 35 КО), с которым Богачук тренировался в одном зале несколько лет.

«Мы видим следующего GGG — если не больше и не лучше. Мы видим на подходе очередную версию GGG», — заявил Келли.

Напомним, в своем последнем бою Богачук в ночь с 28 на 29 июля за три раунда нокаутировал мексиканца Фернандо Марину (16−4−3, 12 КО), одержав 15-ю подряд досрочную победу.