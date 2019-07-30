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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший чемпион мира нашел в боксе «следующего Головкина»

Бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBC американец Кевин Келли восхитился украинским проспектом первого среднего дивизиона Сергеем Богачуком (15−0, 15 КО), сообщает XSport.ua.

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Источник: AFP 2019

Он сравнил его с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 35 КО), с которым Богачук тренировался в одном зале несколько лет.

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«Мы видим следующего GGG — если не больше и не лучше. Мы видим на подходе очередную версию GGG», — заявил Келли.

Напомним, в своем последнем бою Богачук в ночь с 28 на 29 июля за три раунда нокаутировал мексиканца Фернандо Марину (16−4−3, 12 КО), одержав 15-ю подряд досрочную победу.

Отметим, что Головкина и Богачука связывает один промоутер — Том Леффлер, который перед боем с Мариной также сравнил украинца с казахстанцем.

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