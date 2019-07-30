Бывший чемпион мира нашел в боксе «следующего Головкина»
Бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBC американец Кевин Келли восхитился украинским проспектом первого среднего дивизиона Сергеем Богачуком (15−0, 15 КО), сообщает XSport.ua.
Бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBC американец Кевин Келли восхитился украинским проспектом первого среднего дивизиона Сергеем Богачуком (15−0, 15 КО), сообщает XSport.ua.
Он сравнил его с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 35 КО), с которым Богачук тренировался в одном зале несколько лет.
«Мы видим следующего GGG — если не больше и не лучше. Мы видим на подходе очередную версию GGG», — заявил Келли.
Напомним, в своем последнем бою Богачук в ночь с 28 на 29 июля за три раунда нокаутировал мексиканца Фернандо Марину (16−4−3, 12 КО), одержав 15-ю подряд досрочную победу.
Отметим, что Головкина и Богачука связывает один промоутер — Том Леффлер, который перед боем с Мариной также сравнил украинца с казахстанцем.