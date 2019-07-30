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18:27 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России намерена учредить турнир памяти Максима Дадашева

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Турнир памяти Максима Дадашева, который скончался после боя в США, может быть учрежден Федерацией бокса России. Об этом ТАСС заявил во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену была проведена трепанация черепа. 23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет.

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«Обсудим проведение возможного турнира, думаю, нас все поддержат, боксеры все заодно. Мы обязательно сделаем такой турнир», — заявил Кремлев.

Похороны Дадашева пройдут 4 августа на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Дадашев родился в 1990 году в Санкт-Петербурге, здесь же начал тренироваться. Спортсмен закончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. Всего он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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