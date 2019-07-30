Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фероникели
Слован Бр
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дюделанж
Шкендия
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Судува
Тре Пенне
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линколн
Арарат-Армения
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Нымме Калью
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПСВ
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Сабуртало
Все события
Фоторепортажи
12Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Корнилов: Фьюри может стать соперником Поветкина по бою в Лондоне

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Британский боксер-тяжеловес Хьюи Фьюри может стать соперником россиянина Александра Поветкина по бою в Лондоне, сообщил РИА Новости руководитель команды промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

Наверх
Источник: AP 2019

На профессиональном ринге 39-летний Поветкин одержал 34 победы и потерпел два поражения. Свой предыдущий бой он провел в сентябре 2018 года в Лондоне, когда уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа, защитившему чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. 24-летний Фьюри выиграл 23 боя (13 нокаутом) и два раза проиграл.

«Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою 31 августа в Лондоне. Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее», — сказал Корнилов по телефону.

 Дзюба сказал, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ему ответил
У жены Мамаева отобрали деньги от продажи автомобиля
Обвиняли в предательстве: как Самедов ушел из футбола
СМИ: «ПСЖ» продаст Неймара за 180 млн евро, обмен не обсуждается
Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо
СМИ: «Кристал Пэлас» предложил 14 млн фунтов за игрока ЦСКА
Российский защитник перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
«ПСЖ» увел у «Барсы» вундеркинда. При чем здесь Неймар?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь