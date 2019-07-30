Корнилов: Фьюри может стать соперником Поветкина по бою в Лондоне

На профессиональном ринге 39-летний Поветкин одержал 34 победы и потерпел два поражения. Свой предыдущий бой он провел в сентябре 2018 года в Лондоне, когда уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа, защитившему чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. 24-летний Фьюри выиграл 23 боя (13 нокаутом) и два раза проиграл.