Корнилов: Фьюри может стать соперником Поветкина по бою в Лондоне
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Василий
На профессиональном ринге 39-летний Поветкин одержал 34 победы и потерпел два поражения. Свой предыдущий бой он провел в сентябре 2018 года в Лондоне, когда уступил нокаутом британцу Энтони Джошуа, защитившему чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. 24-летний Фьюри выиграл 23 боя (13 нокаутом) и два раза проиграл.
«Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою 31 августа в Лондоне. Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее», — сказал Корнилов по телефону.