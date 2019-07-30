Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева

Российского боксера Максима Дадашева, который трагически скончался после поединка в США и тяжелой операции на мозге, похоронят в родном Петергофе. Прощание состоится в воскресенье, 4 августа.

«Максим был лезгин по национальности. Он будет похоронен в соответствии с мусульманскими обычаями», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

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После похорон должны продолжиться разбирательства по поводу причины смерти Дадашева.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев уже пообещал подать судебный иск против организаторов боя.

По мнению функционера, они не проверили подлинность медицинских справок накануне поединка (бывший тренер Дадашева упоминал, что тот якобы перенес менингит и должен был завершать карьеру), а также не оказали ему своевременную первую помощь, заставив самостоятельно добираться до подтрибунного помещения, хотя он уже едва понимал, где находится.

ФБР планирует подавать иск совместно с вдовой Дадашева Елизаветой Апушкиной, однако женщина ранее заявила, что у нее есть претензии не только к организаторам, но и к рефери поединка — Кенни Шевалье, с которым она также планирует судиться.

«Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных ударов, не направил в угол врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, он бы вызвал Макса и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду выдвигать иск против рефери в ринге», — писала вдова спортсмена в его инстаграме.

«Газета.Ru» рассказывает, кто такой Кенни Шевалье и почему он не пожелал останавливать смертельный бой.

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Инвалид с детства

Шевалье прошел нелегкий путь в боксе и в целом по жизни. В два года его поразил полиомиелит — заболевание, которое парализует мускулы. В некоторых случаях зараженные этим вирусом умирают из-за полной остановки работы дыхательных мышц.

Кенни избежал этой участи, однако у него частично онемели левая рука, правая нога и спина. Кроме того, ему пришлось заменить бедренную кость.

В детстве мальчик передвигался с большим трудом. Вакцину от полиомиелита изобрели год спустя после того, как он заразился, — уже нельзя было что-то кардинально изменить.

«Я проходил реабилитацию в клинике и носил специальные скобы на ногах, кое-как ковыляя, или же вообще использовал инвалидное кресло. Полиомиелит полностью уничтожает твои мышцы. Я ненавижу думать об том. У меня словно нет мускулов в одной руке, ноге и спине», — признавался Кенни в интервью порталу Boxingtalk.

Однако мальчик не желал мириться со своим плачевным положением, поскольку страстно мечтал заниматься боксом.

В девять лет, когда здоровье немного улучшилось, он начал ходить в секцию, несмотря на беспокойство матери, которой пришлось мириться с подбитыми глазами и прочими мелкими травмами.

В родном городке Шевалье турниры для спортсменов его возраста проводились крайне редко — примерно раз в год. По этой причине он начал посещать тренировки в соседнем населенном пункте, где устраивалось куда больше соревнований.

«Я добирался туда в одиночку, нередко сталкиваясь по пути с другими подростками, которые бывали враждебны. Приходилось даже драться. И во всех этих поединках я должен был не только сразиться, но и обязательно победить», — вспоминал Кенни.

Упорное посещение тренировок, несмотря на большое расстояние и препятствия, встречавшиеся на пути, дало свои плоды: парень начал побеждать на юниорских турнирах.

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«Когда пришли первые победы, я испытал совершенно особенное ощущение. Это было настоящим прорывом для меня, и теперь мой пример может служить вдохновением для других людей с особенностями. Было совсем непросто сражаться лишь с одной работающей рукой, нести свои вещи, успевать везде вовремя, ладить с другими боксерами. Кроме того, я сам зарабатывал себе на жизнь. Однако все эти трудности стоили того, потому что именно их преодоление вдохновило меня», — говорил Шевалье в мае 2019 года.

Таким образом, рефери боя Дадашева прекрасно знаком с тем, что такое сражаться в тяжелом физическом состоянии, вытаскивать победу на морально-волевых, когда соперник обладает солидным преимуществом. Может быть, отчасти поэтому он давал биться до конца.

Может быть и еще одна причина — Шевалье предпочитает видеть в ринге шоу, хотя и отмечает, что главным для него остается здоровье спортсменов.

«Я считаю, что фанаты бокса умнее любителей всех других видов спорта. Для меня в порядке значимости идут сначала боксеры, а сразу за ними — болельщики. Потом уже секунданты и все остальные. Все это делается ради фанатов, поэтому они должны получать лучшее», — подчеркивал Кенни.

За это рефери уже получил обвинения от известного российского боксера Сергея Ковалева.

«Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда. Смысл продолжать? Но он продолжал участвовать в избиении Макса — на потеху и зрелище зрителям», — написал обладатель титула WBO в своем инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0SoMfwgEdC/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0SoMfwgEdC/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0SoMfwgEdC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-24T07:26:31+00:00">24 Июл 2019 в 12:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Квалификация

Однако, как бы Шевалье ни любил зрелищные поединки, это рефери с весьма солидным опытом, который вряд ли стал бы продолжать бой, осознавая надвигающуюся угрозу.

Кенни начал судить противостояния любителей в начале 1990-х, а работать с профи — с 1996 года.

С тех пор под его контролем прошло немало важных матчей, в том числе — с участием спортсменов с постсоветского пространства.

Из наиболее свежих: в 2017 году украинский легковес Василий Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO в бою с американцем Джейсоном Сосой, а в октябре 2018-го россиянин Михаил Алоян неожиданно уступил южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии. Работа Шевалье в этих поединках не вызывала нареканий.

Всего он обслужил в качестве рефери более 400 боев, которые нередко заканчивались досрочно.

Таким образом, американец видел довольно много ситуаций, в которых ради сохранения здоровья боксера необходимо было остановить поединок.

Неужели в случае с Дадашевым Кенни подвело его чутье?

Почему рефери не спас

На самом деле понять, что Дадашеву грозит смерть, по ходу поединка было очень сложно, если вообще возможно. Тот факт, что даже постоянно тренирующий его Бадди Макгирт только после 11-го раунда остановил бой, показывает, что до этого все выглядело в пределах нормы.

Дадашев реагировал на слова наставника, пытался следовать его советам, передвигался по рингу без видимых затруднений.

Единственное, что могло выдать начинающиеся проблемы, — это слабые действия в защите, однако под конец поединка такое случается нередко.

Соперник россиянина — пуэрториканец Субриэль Матиас — начал явно забирать преимущество еще с шестого раунда, так что его доминирование в финальных трехминутках также никого не удивляло.

Кроме того, Дадашев обладал весьма крепкой челюстью — несмотря на множество пропущенных ударов, он не падал в нокаут, и у рефери не было явных причин прекращать поединок.

К сожалению, трагедии в боксе часто происходят именно по такому сценарию: спортсмен терпит весь бой, получая повреждение за повреждением, эффект которых суммируется, а затем ему становится плохо.

Так в 2013 году пострадал российский боксер Магомед Абдусаламов, который в зрелищном и равном поединке проиграл по очкам кубинцу Майку Пересу и только затем почувствовал недомогание. Во время боя никто не мог бы сказать, что совсем скоро жизнь Абдусаламова будем висеть на волоске.

Но все закончилось инсультом, от которого спортсмен пытается восстановиться уже шесть лет.

P. S.

В настоящее время из инстаграма Дадашева, который находится под контролем вдовы, пропал пост с обвинениями в адрес Шевалье. Означает ли это, что женщина изменила свое мнение и отказалась от претензий?

Это станет известно позже, когда будет обнародовано содержание судебных исков.