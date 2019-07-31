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11:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бетербиев: Ковалев отказался от боя, а от Бивола не было никаких действий

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Чемпион по версии IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что Сергей Ковалев отказался от проведения боя с ним, а со стороны Дмитрия Бивола не было никаких действий для организации объединительного поединка.

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Источник: AFP 2019

Бетербиев 18 октября в США проведет объединительный бой с чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком. Обладателем пояса WBO в этом весе является россиянин Ковалев, а WBA — еще один боксер из России Бивол. Ковалев 24 августа в Челябинске проведет обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда, у Бивола нет официально подтвержденного поединка.

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«Я только приветствую шаги по организации объединительных боев. Фанаты бокса хотят этого, но и боксеры тоже этого хотят. Например, я точно могу сказать, что хотел объединительного поединка. Насчет этой встречи договаривались мои промоутеры и менеджеры, и в детали я не вдавался. Со стороны Дмитрия Бивола никаких действий не было, а Сергей Ковалев отказался», — сказал Бетербиев.

«Он не принял предложение. Ну и я его официально вызывал на бой со своей страницы в Instagram, но он проигнорировал это. Если в будущем все будет хорошо и мы выиграем свои следующие бои, то я буду только рад с ним встретиться», — добавил собеседник агентства.

Бетербиев считает Гвоздика хорошим боксером. «Думаю, он стал еще лучше с того момента, когда мы с ним встречались (в любителях — Бетербиев нокаутировал украинца). Я буду по максимуму готовиться на поединок с ним. Я уже начал подготовку к этому бою, пусть пока не активную. Трешток в поединке с украинцем? Посмотрим. Тут, как говорится, я поддержу, если что-то начнется», — сказал россиянин.

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