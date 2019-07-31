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14:45 (мск), источник: ТАСС

Александр Поветкин проведет поединок с Хьюи Фьюри 31 августа в Лондоне

ТАСС, 31 июля. Российский боксер Александр Поветкин проведет поединок против британца Хьюи Фьюри 31 августа на арене О2 в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», которая представляет интересы россиянина.

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Поединок 39-летнего Поветкина и 24-летнего Фьюри пройдет в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.

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Всего в активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Россиянин в последний раз выходил на ринг в сентябре 2018 года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

На счету Фьюри, двоюродного брата бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, 23 победы (13 нокаутом) и два поражения. В 2017 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.

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