Александр Поветкин проведет поединок с Хьюи Фьюри 31 августа в Лондоне

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Поединок 39-летнего Поветкина и 24-летнего Фьюри пройдет в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла.

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Всего в активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Россиянин в последний раз выходил на ринг в сентябре 2018 года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.