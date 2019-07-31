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22:02 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер DAZN назвал дату и место следующего боя Геннадия Головкина

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) следующий бой может провести осенью. Его слова приводит редактор talkSPORT Майкл Бенсон.

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Источник: Reuters

В марте 2018 года Хирн заключил восьмилетний контракт со стриминговым сервисом DAZN, к которому ровно через год присоединился и Головкин.

«Хирн сообщил, что Головкин может вернуться 5 октября в Лос-Анджелесе», — написал Бенсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний бой Головкин провел 8 июня в Нью-Йорке, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Этот поединок стал для казахстанца первым из шести по контракту с DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

Сам Головкин после победы над Роллсом бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), но чемпион WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF не хочет встречаться с казахстанцем в этом году. В сентябре 2017-го их первый бой завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил Альварес.

Еще одним кандидатом на бой с Головкиным осенью назывался чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканец Хайме Мунгия (33−0, 26 КО). В итоге Мунгия переключился на другого претендента, так как его промоутеры из Golden Boy, которые также ведут дела Альвареса, не хотят отдавать 14 сентября казахстанцу.

Отметим, что Головкин никогда не выступал в самом Лос-Анджелесе, но дрался в его пригородах: по дважды — в Карсоне и Инглвуде.

Промоутер DAZN назвал дату и место следующего боя Геннадия Головкина
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