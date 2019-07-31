Промоутер DAZN назвал дату и место следующего боя Геннадия Головкина
Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) следующий бой может провести осенью. Его слова приводит редактор talkSPORT Майкл Бенсон.
Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) следующий бой может провести осенью. Его слова приводит редактор talkSPORT Майкл Бенсон.
В марте 2018 года Хирн заключил восьмилетний контракт со стриминговым сервисом DAZN, к которому ровно через год присоединился и Головкин.
«Хирн сообщил, что Головкин может вернуться 5 октября в Лос-Анджелесе», — написал Бенсон.
Последний бой Головкин провел 8 июня в
Сам Головкин после победы над Роллсом бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), но чемпион WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF не хочет встречаться с казахстанцем в этом году. В сентябре 2017-го их первый бой завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил Альварес.
Еще одним кандидатом на бой с Головкиным осенью назывался чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканец Хайме Мунгия (33−0, 26 КО). В итоге Мунгия переключился на другого претендента, так как его промоутеры из Golden Boy, которые также ведут дела Альвареса, не хотят отдавать 14 сентября казахстанцу.
Отметим, что Головкин никогда не выступал в самом