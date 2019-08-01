Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.07
Чукарички
Мольде
13
Футбол. Еврокубки
31.07
Копенгаген
ТНС
10
Футбол. Еврокубки
31.07
Русенборг
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
31.07
Карабах
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
31.07
АИК
Марибор
32
Футбол. Еврокубки
31.07
ХИК
Црвена Звезда
21
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
00:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Поветкин узнал имя следующего соперника

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

Наверх
Источник: Reuters

Поединок пройдет в андеркарде турнира, который состоится 31 августа в Лондоне. Главным боем вечера станет противостояние украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.

«Поветкин — опасный соперник. Бой обещает быть серьезным, однако я вижу себя победителем», — отметил Фьюри. 24-летний британец — двоюродный брат тяжеловеса Тайсона Фьюри.

В последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018-го. Тогда он потерпел поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа. Нокаут стал первым в карьере россиянина.

В активе 39-летнего Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом. Уступал россиянин лишь дважды.

Фьюри выходил победителем в 23 поединках. Проигрывал британец дважды.

 Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Костя Цзю: о виновных в гибели Дадашева
Шюррле перешел в «Спартак», Малком пройдет медосмотр в «Зените»
РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо»
Ефимова: Не люблю, когда обнимают пьяные фанаты
«Реал Мадрид» обыграл «Фенербахче» в матче за 3-е место Audi Cup
«Арсенал» в Баку: спастись от позора
Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь