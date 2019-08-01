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12:29 (мск), источник: Prosports.kz

Стали известны дата и место следующего боя Головкина

Теперь GGG осталось выбрать соперника.

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Источник: Reuters

Казахстанский боксер средневес Геннадий Головкин проведет свой следующий поединок осенью, сообщает Prosports.kz.

Как пишет в Твиттере редактор издания talkSPORT Майкл Бенсон, GGG уже знает дату и город проведения поединка. Осталось найти соперника:

«Эдди Хирн сказал, что Геннадий Головкин выйдет на ринг 5 октября в Лос-Анджелесе».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хирн, являющийся промоутером американца Деметриуса Андраде, имеет контракт на шесть боев с DAZN, как и Головкин.

Трилогия с «Канело» Альваресом сорвалась, и Головкин был вынужден искать другие варианты. Также, на грани срыва и поединок с Хайме Мангуей. Мексиканец уже ведет переговоры с другим бойцом.

Одним из последних и действительно интересных боев мог бы стать поединок против Деметриуса Андраде.

Стали известны дата и место следующего боя Головкина
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