Стали известны дата и место следующего боя Головкина
Теперь GGG осталось выбрать соперника.
Теперь GGG осталось выбрать соперника.
Казахстанский боксер средневес Геннадий Головкин проведет свой следующий поединок осенью, сообщает Prosports.kz.
Как пишет в Твиттере редактор издания talkSPORT Майкл Бенсон, GGG уже знает дату и город проведения поединка. Осталось найти соперника:
«Эдди Хирн сказал, что Геннадий Головкин выйдет на ринг 5 октября в Лос-Анджелесе».
Хирн, являющийся промоутером американца Деметриуса Андраде, имеет контракт на шесть боев с DAZN, как и Головкин.
Трилогия с «Канело» Альваресом сорвалась, и Головкин был вынужден искать другие варианты. Также, на грани срыва и поединок с Хайме Мангуей. Мексиканец уже ведет переговоры с другим бойцом.
Одним из последних и действительно интересных боев мог бы стать поединок против Деметриуса Андраде.