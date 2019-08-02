Сондерс после вызова Головкину в Казахстане объявил об уходе от промоутера
Ранее стало известно, что он получил предложение на 30 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что он получил предложение на 30 миллионов долларов.
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) расстался с промоутером Фрэнком Уорреном.
В заявлении на официальном сайте Уоррена сообщается, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. Отмечается, что такой шаг должен дать импульс карьере боксера, который
Таким образом, Сондерс на данный момент — свободный агент. Теперь он имеет право подписать контракт с любым промоутером.
«Мне действительно нравилось работать с Билли Джо на протяжении всей его карьеры и помогать ему стать чемпионом Британии, Содружества, Европы и чемпионом мира в двух весах. Мы тепло попрощались с ним, я желаю ему лучшего в оставшейся части его карьеры», — сказал Уоррен.
«Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Фрэнку за все, что он делал для меня и моей карьеры за последнее десятилетие. Фрэнк подписал меня после Олимпиады-2008 и был рядом со мной, когда я выигрывал титулы чемпиона Британии, Содружества и Европы прежде чем стать чемпионом мира в двух весах. Немного грустно, но я всегда буду помнить, что он сделал для меня. Мы остаемся друзьями», — отметил Сондерс.
Напомним, в начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в
В своем последнем поединке Сондерс 18 мая единогласным решением судей победил Шефата Исуфи (27−4−2, 34 КО) из Германии и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе. Ранее он владел титулом этой организации в среднем весе и несколько раз вел переговоры с Головкиным о бое за абсолютного чемпиона, но стороны в итоге так и не договорились.
В конце июля стало известно, что Сондерс получил предложение на 30 миллионов долларов,