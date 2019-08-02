Сондерс после вызова Головкину в Казахстане объявил об уходе от промоутера

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Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) расстался с промоутером Фрэнком Уорреном.

В заявлении на официальном сайте Уоррена сообщается, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. Отмечается, что такой шаг должен дать импульс карьере боксера, который из-за этого сотрудничества не мог получить ряд боев.

Таким образом, Сондерс на данный момент — свободный агент. Теперь он имеет право подписать контракт с любым промоутером.

«Мне действительно нравилось работать с Билли Джо на протяжении всей его карьеры и помогать ему стать чемпионом Британии, Содружества, Европы и чемпионом мира в двух весах. Мы тепло попрощались с ним, я желаю ему лучшего в оставшейся части его карьеры», — сказал Уоррен.

«Во-первых, хочу сказать огромное спасибо Фрэнку за все, что он делал для меня и моей карьеры за последнее десятилетие. Фрэнк подписал меня после Олимпиады-2008 и был рядом со мной, когда я выигрывал титулы чемпиона Британии, Содружества и Европы прежде чем стать чемпионом мира в двух весах. Немного грустно, но я всегда буду помнить, что он сделал для меня. Мы остаемся друзьями», — отметил Сондерс.

Напомним, в начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов экс-чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО), предложив ему устроить бой на «Барыс-Арене».

В своем последнем поединке Сондерс 18 мая единогласным решением судей победил Шефата Исуфи (27−4−2, 34 КО) из Германии и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе. Ранее он владел титулом этой организации в среднем весе и несколько раз вел переговоры с Головкиным о бое за абсолютного чемпиона, но стороны в итоге так и не договорились.