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2 августа, источник: Vesti.kz

«Могу сделать ему бой с Головкиным». Промоутер DAZN заявил об интересе к подписанию Сондерса

Глава британской промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн в интервью The Sun заявил, что хочет подписать контракт с соотечественником Билли Джо Сондерсом (28−0, 13 КО).

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Источник: Reuters

Накануне чемпион WBO во втором среднем весе объявил о расставании с промоутером Фрэнком Уорреном, с которым работал с 2008 года. Стороны расстались по обоюдному согласию, чтобы дать импульс карьере Сондерса, который из-за этого сотрудничества не мог получить ряд больших боев.

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В марте 2018 года Хирн подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN. Он готов устроить Сондерсу бои со звездами среднего и второго среднего весов, которые выступают на этой платформе. Среди вариантов Хирн назвал и казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

«Карьере Билли Джо действительно не хватало импульса, — считает Хирн. — У него не было большого боя. Я не знаю, почему, однако он качественный боксер, который в данный момент чуть-чуть потерялся. Посмотрим, что будет. “Канело”, как и Головкин, готов сразиться с Сондерсом, но этого не произошло. Не просто делать большие бои: Келл Брук годами ищет встречи с Амиром Ханом и Теренсом Кроуфордом, и это совсем не просто. Билли показал огромную преданность Фрэнку Уоррену, и я уважаю его за это. Я вообще считаю его прекрасным боксером, которому по силам побить “Канело” и Головкина, но сначала ему нужно получить их в ринге. Если он завтра войдет в мой офис, я смогу сделать ему бои с Каллумом Смитом, “Канело”, Деметриусом Андраде, Дэнни Джейкобсом и Головкиным. Они все с нами на платформах, с которыми мы работаем. Но никто не будет стоять в очереди на бой с Билли Джо, потому что будет очень трудно победить его».

Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что Головкин может подняться во второй средний вес ради чемпионского боя. По контракту с DAZN, казахстанец должен провести еще пять поединков.

Напомним, в начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов Головкину, предложив ему устроить бой на «Барыс-Арене».

При этом Головкин и Сондерс успешно договаривались о бое на август 2018 года. По соглашению, они бы встретились, если казахстанец не смог бы тогда получить второй поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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