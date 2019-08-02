«Могу сделать ему бой с Головкиным». Промоутер DAZN заявил об интересе к подписанию Сондерса

Накануне чемпион WBO во втором среднем весе объявил о расставании с промоутером Фрэнком Уорреном, с которым работал с 2008 года. Стороны расстались по обоюдному согласию, чтобы дать импульс карьере Сондерса, который из-за этого сотрудничества не мог получить ряд больших боев.
В марте 2018 года Хирн подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN. Он готов устроить Сондерсу бои со звездами среднего и второго среднего весов, которые выступают на этой платформе. Среди вариантов Хирн назвал и казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).
«Карьере Билли Джо действительно не хватало импульса, — считает Хирн. — У него не было большого боя. Я не знаю, почему, однако он качественный боксер, который в данный момент чуть-чуть потерялся. Посмотрим, что будет. “Канело”, как и Головкин, готов сразиться с Сондерсом, но этого не произошло. Не просто делать большие бои: Келл Брук годами ищет встречи с Амиром Ханом и Теренсом Кроуфордом, и это совсем не просто. Билли показал огромную преданность Фрэнку Уоррену, и я уважаю его за это. Я вообще считаю его прекрасным боксером, которому по силам побить “Канело” и Головкина, но сначала ему нужно получить их в ринге. Если он завтра войдет в мой офис, я смогу сделать ему бои с Каллумом Смитом, “Канело”, Деметриусом Андраде, Дэнни Джейкобсом и Головкиным. Они все с нами на платформах, с которыми мы работаем. Но никто не будет стоять в очереди на бой с Билли Джо, потому что будет очень трудно победить его».
Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что Головкин может подняться во второй средний вес ради чемпионского боя. По контракту с DAZN, казахстанец должен провести еще пять поединков.
Напомним, в начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов Головкину, предложив ему устроить бой на «Барыс-Арене».
При этом Головкин и Сондерс успешно договаривались о бое на август 2018 года. По соглашению, они бы встретились, если казахстанец не смог бы тогда получить второй поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).