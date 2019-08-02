«Могу сделать ему бой с Головкиным». Промоутер DAZN заявил об интересе к подписанию Сондерса

«Карьере Билли Джо действительно не хватало импульса, — считает Хирн. — У него не было большого боя. Я не знаю, почему, однако он качественный боксер, который в данный момент чуть-чуть потерялся. Посмотрим, что будет. “Канело”, как и Головкин, готов сразиться с Сондерсом, но этого не произошло. Не просто делать большие бои: Келл Брук годами ищет встречи с Амиром Ханом и Теренсом Кроуфордом, и это совсем не просто. Билли показал огромную преданность Фрэнку Уоррену, и я уважаю его за это. Я вообще считаю его прекрасным боксером, которому по силам побить “Канело” и Головкина, но сначала ему нужно получить их в ринге. Если он завтра войдет в мой офис, я смогу сделать ему бои с Каллумом Смитом, “Канело”, Деметриусом Андраде, Дэнни Джейкобсом и Головкиным. Они все с нами на платформах, с которыми мы работаем. Но никто не будет стоять в очереди на бой с Билли Джо, потому что будет очень трудно победить его».