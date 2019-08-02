Сондерс определился с новым промоутером и приблизился к бою с Головкиным

«Источники сообщают, что Сондерс и Хирн завершают сделку на несколько боев, о которой могут объявить на следующей неделе. Чемпион второго среднего веса расстался с Уоренном, о чем объявлено сегодня. Хорошо для Хирна, у которого есть Каллум Смит в 168 фунтах. Пока еще нет решения, в каком весе будет выступать Сондерс, но он может вернуться в средний, что будет благом для DAZN, так как у платформы уже есть “Канело”, GGG, Деметриус Андраде и Хайме Мунгия (на данный момент в 154 фунтах)», — написал Коппинджер.