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2 августа, источник: Vesti.kz

Сондерс определился с новым промоутером и приблизился к бою с Головкиным

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) близок к подписанию контракта с промоутером Эдди Хирном. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

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Источник: Reuters

Сегодня, 2 августа, Сондерс объявил о разрыве контракта с промоутером Фрэнком Уорреном, с которым работал с 2008 года. Стороны расстались по обоюдному согласию, чтобы дать импульс карьере боксера.

«Источники сообщают, что Сондерс и Хирн завершают сделку на несколько боев, о которой могут объявить на следующей неделе. Чемпион второго среднего веса расстался с Уоренном, о чем объявлено сегодня. Хорошо для Хирна, у которого есть Каллум Смит в 168 фунтах. Пока еще нет решения, в каком весе будет выступать Сондерс, но он может вернуться в средний, что будет благом для DAZN, так как у платформы уже есть “Канело”, GGG, Деметриус Андраде и Хайме Мунгия (на данный момент в 154 фунтах)», — написал Коппинджер.

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Отметим, что в марте 2018 года Хирн подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN. Через год платформе присоединился экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО), который договорился о соглашении на шесть боев.

Ранее Хирн заявил, что готов подписать контракт с Сондерсом и организовать ему бой с Головкиным, с которым в свое время он мог провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

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