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2 августа, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин начал подготовку к следующему бою?

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) находится в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), где располагается его тренировочный лагерь.

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Фотографию вместе с Головкиным опубликовал его спортивный диетолог Джеймс Локвуд, который вошел в его команду этой весной вместе с новым тренером Джонатаном Бэнксом. Также на снимке есть и казахстанский проспект второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО), выступающий под эгидой GGG Promotions.

«Сила великой команды, как и сила армии, заключается в ее преданность друг к другу, и уважении каждому», — подписал снимки Локвуд.

Среди хэштегов к публикации Локвуд добавил такие, как «командная работа» и «готовы к войне». Он не уточнил, начала ли команда тренировочный лагерь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Головкин может встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1−1, 10 КО) в бою за вакантный титул IBF. Этим поясом с мая владел мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), но он лишился его 2 августа, так как не договорился с Деревянченко.

Последний бой Головкин провел 8 июня, когда в Нью-Йорке нокаутировал канадца Стива Роллса (19−0, 11 КО). Поединок стал для казахстанца первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и дебютным с Бэнксом в углу.

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