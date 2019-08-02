Геннадий Головкин начал подготовку к следующему бою?
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) находится в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), где располагается его тренировочный лагерь.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) находится в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), где располагается его тренировочный лагерь.
Фотографию вместе с Головкиным опубликовал его спортивный диетолог Джеймс Локвуд, который вошел в его команду этой весной вместе с новым тренером Джонатаном Бэнксом. Также на снимке есть и казахстанский проспект второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО), выступающий под эгидой GGG Promotions.
«Сила великой команды, как и сила армии, заключается в ее преданность друг к другу, и уважении каждому», — подписал снимки Локвуд.
Среди хэштегов к публикации Локвуд добавил такие, как «командная работа» и «готовы к войне». Он не уточнил, начала ли команда тренировочный лагерь.
Ранее стало известно, что Головкин может встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1−1, 10 КО) в бою за вакантный титул IBF. Этим поясом с мая владел мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), но он лишился его 2 августа, так как не договорился с Деревянченко.
Последний бой Головкин провел 8 июня, когда в