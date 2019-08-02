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2 августа, источник: Vesti.kz

Названа еще одна веская причина для отказа «Канело» от третьего боя с Головкиным

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в колонке по ситуации с лишением Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) титула чемпиона IBF в среднем весе объяснил, почему мексиканец не хочет трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

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В марте Головкин подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, на который еще в прошлом октябре перешел Альварес. Ожидалось, что их третий поединок, благодаря общей платформе, будет организован 14 сентября.

В итоге Альварес отказался встречаться с Головкиным в 2019 году, а после неудачных переговоров с чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО) приготовился потерять пять миллионов ради боя с Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Не придя к согласию с украинцем, мексиканец лишился титула IBF.

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По информации Коппинджера, Альварес не хочет третьего боя с Головкиным, потому что опасается поражения от казахстанца.

«Хотя “Канело” на самом деле ненавидит GGG, инсайдеры в отрасли считают, что у него есть еще одна веская причина не хотеть боя с Головкиным, — он может проиграть этот поединок! Их первая встреча в сентябре 2017 года завершилась ничьей, хотя многие из мира спорта считали, что выиграл GGG. Во второй раз Альварес победил решением большинства судей, но большинство обозревателей склонялись к тому, что здесь скорее была ничья. В следующем апреле Головкину будет 38. Можно предположить, что “Канело” ждет, пока на GGG начнет сказываться возраст, ведь за 24 раунда между ними никто из них по-настоящему не был потрясен. Альварес и его промоутер Оскар Де Ла Хойя с издевкой говорили, что Головкину нужен титул, если он хочет третий бой. Ну, похоже, что у Головкина теперь есть возможность завоевать его. Ожидается, что сделка с Деревянченко будет завершена в короткие сроки и следующий бой GGG пройдет 5 октября на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин понимает, что “Канело”, возможно, никогда больше не будет драться с ним, говорят The Athletic близкие к нокаутеру люди. А пока же он строит будущее, в которое не входит “Канело”», — пишет Коппинджер.

Ранее стало известно, что Головкин и Деревянченко могут встретиться в бою за вакантный титул IBF. Сейчас казахстанец находится в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), но пока не известно, начал ли он тренировочный лагерь для нового поединка.

Сам Альварес, у которого еще есть пояса WBC (Franchise) и WBA (Super), после потери титула IBF начал переговоры с чемпионом WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 KO).

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