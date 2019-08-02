Названа еще одна веская причина для отказа «Канело» от третьего боя с Головкиным

«Хотя “Канело” на самом деле ненавидит GGG, инсайдеры в отрасли считают, что у него есть еще одна веская причина не хотеть боя с Головкиным, — он может проиграть этот поединок! Их первая встреча в сентябре 2017 года завершилась ничьей, хотя многие из мира спорта считали, что выиграл GGG. Во второй раз Альварес победил решением большинства судей, но большинство обозревателей склонялись к тому, что здесь скорее была ничья. В следующем апреле Головкину будет 38. Можно предположить, что “Канело” ждет, пока на GGG начнет сказываться возраст, ведь за 24 раунда между ними никто из них по-настоящему не был потрясен. Альварес и его промоутер Оскар Де Ла Хойя с издевкой говорили, что Головкину нужен титул, если он хочет третий бой. Ну, похоже, что у Головкина теперь есть возможность завоевать его. Ожидается, что сделка с Деревянченко будет завершена в короткие сроки и следующий бой GGG пройдет 5 октября на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин понимает, что “Канело”, возможно, никогда больше не будет драться с ним, говорят The Athletic близкие к нокаутеру люди. А пока же он строит будущее, в которое не входит “Канело”», — пишет Коппинджер.