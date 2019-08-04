Василий Ломаченко: Поединок мечты? Бой с Флойдом Мэйвезером
Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко признался, что хотел бы подраться против
Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко признался, что хотел бы подраться против
«Если бы все зависело от меня, то я выбрал бы Флойда Мэйвезера. Он же непобежденный. А так я думаю, что проще будет сделать поединок против бойца Флойда Джервонты Дэвиса», — заявил Ломаченко.
31 августа Ломаченко в Лондоне проведет бой против Люка Кэмпбелла.
Источник — ESPN
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