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4 августа, источник: Sports.Ru

Василий Ломаченко: Поединок мечты? Бой с Флойдом Мэйвезером

Чемпион WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко признался, что хотел бы подраться против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера, если бы он сам мог выбирать себе соперника.

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Источник: AP 2019

«Если бы все зависело от меня, то я выбрал бы Флойда Мэйвезера. Он же непобежденный. А так я думаю, что проще будет сделать поединок против бойца Флойда Джервонты Дэвиса», — заявил Ломаченко.

31 августа Ломаченко в Лондоне проведет бой против Люка Кэмпбелла.

Источник — ESPN

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