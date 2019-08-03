«С самого начала боя было что-то не так». Вдова Дадашева предположила, что боксера не дообследовали

Источник: AllBoxing.ru

Дадашев скончался в результате полученных травм во время боя с Сабриэлем Матиасом, который состоялся в США 20 июля. Российский боксер потерял сознание после того, как покинул ринг. Спортсмена доставили в больницу, где врачи диагностировали отек мозга. 23 июля 28-летнего Дадашева не стало.

«Все с самого начала было как-то не так. Макс боксировал не в своей манере. Это отметила не только я, но и хорошо знающий его бывший тренер и все, кто следил за боями Максима продолжительное время. Он вел бой абсолютно не в том ключе, который обсуждал накануне. А где-то в четвертом раунде стало понятно, что с ним что-то происходит — он как будто ловил баланс, не мог правильно поставить ногу, как будто нарушилась координация», — приводит слова Елизаветы «Спорт-экспресс».

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Вдова считает, что после остановки боя были потеряны ценные минуты: вместо того, чтобы обложить голову льдом и экстренно унести Максима на носилках, его заставили идти самого, хотя у него подкашивались ноги и он вис на руках.

О том, что Максим попал в реанимацию, Елизавете никто не сообщил — она узнала это сама, позвонив тренеру по физподготовке Донатасу. «У этого человека огромное сердце. Я безумно благодарна ему. Он единственный, кто находился у постели Макса и днем, и ночью. Переживал за него всей душой, отвечал на мои звонки в любое время дня и ночи», — сказала девушка.

Жена Дадашева отвергла предположения о длительных проблемах Максима со здоровьем, но допустила, что непосредственно до начала последнего боя медики могли что-то упустить. «Максим до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, стал неоднократным призером чемпионатов России, выступал на международных играх. Неужели вы считаете, что десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями, не выявили бы серьезное заболевание, и его допустили бы к боям? Хотя по поводу обследования перед последним боем вопросы действительно есть», — добавила Елизавета.

Ранее Елизавета заявила, что будет судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге. По ее мнению, именно рефери должен был досрочно остановить бой, предотвратив получение Дадашевым смертельных ударов.

Прощание с боксером состоится 4 августа в Санкт-Петербурге. Атлетическая комиссия штата Мэриленд проведет расследование обстоятельств смерти боксера.