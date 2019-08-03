Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Краснодар-2
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Авангард К
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Локомотив
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ростов
22
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Спартак-2
24
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
16:31 (мск), источник: Sport24

«С самого начала боя было что-то не так». Вдова Дадашева предположила, что боксера не дообследовали

Елизавета, жена погибшего российского боксера Максима Дадашева, рассказала, что сразу после начала фатального поединка заметила, что ее муж боксирует в несвойственной ему манере.

Наверх
Источник: AllBoxing.ru

Дадашев скончался в результате полученных травм во время боя с Сабриэлем Матиасом, который состоялся в США 20 июля. Российский боксер потерял сознание после того, как покинул ринг. Спортсмена доставили в больницу, где врачи диагностировали отек мозга. 23 июля 28-летнего Дадашева не стало.

«Все с самого начала было как-то не так. Макс боксировал не в своей манере. Это отметила не только я, но и хорошо знающий его бывший тренер и все, кто следил за боями Максима продолжительное время. Он вел бой абсолютно не в том ключе, который обсуждал накануне. А где-то в четвертом раунде стало понятно, что с ним что-то происходит — он как будто ловил баланс, не мог правильно поставить ногу, как будто нарушилась координация», — приводит слова Елизаветы «Спорт-экспресс».

Читайте также
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева

Вдова считает, что после остановки боя были потеряны ценные минуты: вместо того, чтобы обложить голову льдом и экстренно унести Максима на носилках, его заставили идти самого, хотя у него подкашивались ноги и он вис на руках.

О том, что Максим попал в реанимацию, Елизавете никто не сообщил — она узнала это сама, позвонив тренеру по физподготовке Донатасу. «У этого человека огромное сердце. Я безумно благодарна ему. Он единственный, кто находился у постели Макса и днем, и ночью. Переживал за него всей душой, отвечал на мои звонки в любое время дня и ночи», — сказала девушка.

Жена Дадашева отвергла предположения о длительных проблемах Максима со здоровьем, но допустила, что непосредственно до начала последнего боя медики могли что-то упустить. «Максим до 2016 года был в основном составе сборной России по боксу, стал неоднократным призером чемпионатов России, выступал на международных играх. Неужели вы считаете, что десятки пройденных им комиссий перед соревнованиями, не выявили бы серьезное заболевание, и его допустили бы к боям? Хотя по поводу обследования перед последним боем вопросы действительно есть», — добавила Елизавета.

Ранее Елизавета заявила, что будет судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге. По ее мнению, именно рефери должен был досрочно остановить бой, предотвратив получение Дадашевым смертельных ударов.

Прощание с боксером состоится 4 августа в Санкт-Петербурге. Атлетическая комиссия штата Мэриленд проведет расследование обстоятельств смерти боксера.

Вдова трагически погибшего боксера Дадашева получит $100 тыс. от промоутерской компании.

 Как выглядит невеста самого дорогого защитника в истории футбола
Самая горячая хоккейная журналистка снялась в откровенной фотосессии на тему полицейского насилия
Развязка-инфаркт. «Локомотив» вырвал победу в Самаре
Туктамышева подала идею. Нужны ли изменения в фигурном катании?
Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина
Гендиректор «Зенита» отрезал себе галстук на презентации Малкома
В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы не тратили 6 лет
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
«Спартак» и «Динамо» играют московское дерби (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь