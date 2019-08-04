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4 августа, источник: Vesti.kz

Битый Головкиным боксер трижды побывал в нокдауне и досрочно проиграл дебютный бой в новом весе

Американец Кертис Стивенс (30−7, 22 KO) дебютировал в рамках первого среднего веса (до 69,9 килограмма), но был бит нигерийцем Уэйлом Омотосо (28−4, 22 KO), передает vRINGe.com.

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Источник: AP 2019

Стивенс традиционно неспешно и без ударов поджимал оппонента. Тот хорошо двигался, здорово стрелял левым джебом и хуком. А когда подключил правую руку, то и вовсе усадил американца на канвас.

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Бой продолжился, но во втором раунде Стивенс вновь оказался на пятой точке. На этот раз это был флэш-нокдаун после пропущенного джеба. Американец получил взбучку в углу, вышел решительно настроенный на третью трехминутку, устроил яркий махач и даже потряс Омотосо, но пропустил мощную двойку и вновь оказался на канвасе.

Заявил о готовности продолжить бой, но рефери решил иначе — Стивенс явно не восстановился.

Отметим, что Кертис Стивенс бился с казахстанцем Геннадием Головкиным 2 ноября 2013 года в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Американец проиграл в восьмом раунде техническим нокаутом — Стивенс сумел достоять до гонга, но угол американца решил снять своего боксера с боя.

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