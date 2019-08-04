Боксера Дадашева похоронили на Петергофском кладбище по мусульманскому обычаю

После прощания в Петергофском морге Николаевской больницы, согласно мусульманскому обычаю, был проведен обряд омовения и обязательный намаз (молитва) за усопшего.
После этого тело боксера доставили на Петергофское кладбище и похоронили в его мусульманском секторе.
Проститься со спортсменом пришли родные и близкие, руководство Федерации бокса
«С детства в нем было страстное, неукротимое желание преодолеть себя и достичь победы в бою. Он сражался, не жалея сил и здоровья», — поделился с ТАСС воспоминаниями о спортсмене первый тренер Дадашева Олег Соколов, тренировавший его с 10 лет.
«Никто из нас даже подумать не мог, что может быть такой трагический конец. Мы верили, что он добьется своей цели и станет чемпионом, потому что у него был такой потенциал», — сказал ТАСС Руслан Дадаев, тренировавший Дадашева с 16 лет, с юниорской команды, до отъезда спортсмена в Америку.
В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника,
23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет. Он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и дважды бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.