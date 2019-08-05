Инсайдер раскрыл рекордный гонорар Деревянченко за бой с Головкиным

Источник: AP 2019

Изначально Деревянченко вел переговоры с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который до недавнего времени владел титулом IBF. Однако стороны не успели договорится к дедлайну, что привело к лишению Альвареса пояса.

По слухам, Деревянченко намеревался выбить себе гонорар в размере семи миллионов долларов, тогда как сторона «Канело» предлагала на два миллиона меньше. Сообщалось, что финансовые разногласия и стали причиной срыва переговоров.

Сам Альварес заявил, что его промоутеры не посвятили его в детали переговоров, из-за которых он лишился пояса, назвав ситуацию «несправедливой».

Теперь, когда титул IBF стал вакантным, Деревянченко должен встретиться со следующим боксером в рейтинге, коим является Головкин. Команды боксеров уже ведут переговоры о поединке в октябре на DAZN.

По информации Пагмайера, за этот бой украинец заработает рекордные 5,5 миллиона долларов. До этого самым крупным гонораром Деревянченко были 500 тысяч долларов.

Добавим, что Головкин владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но организация отобрала его из-за отказа от поединка с Деревянченко. В итоге в октябре в бою за вакантный титул украинец проиграл американцу Дэниэлу Джейкобсу. В мае пояс IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил Альваресу.

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