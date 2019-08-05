Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
4.08
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Первый дивизион
4.08
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
4.08
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
4.08
Сочи
Уфа
00
Футбол. Еврокубки
6.08
Арарат-Армения
Сабуртало
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер раскрыл рекордный гонорар Деревянченко за бой с Головкиным

Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 KO) получит рекордный гонорар за бой с экс-чемпионом в этом дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Об этом сообщил журналист и инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайер.

Наверх
Источник: AP 2019

Изначально Деревянченко вел переговоры с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который до недавнего времени владел титулом IBF. Однако стороны не успели договорится к дедлайну, что привело к лишению Альвареса пояса.

По слухам, Деревянченко намеревался выбить себе гонорар в размере семи миллионов долларов, тогда как сторона «Канело» предлагала на два миллиона меньше. Сообщалось, что финансовые разногласия и стали причиной срыва переговоров.

Сам Альварес заявил, что его промоутеры не посвятили его в детали переговоров, из-за которых он лишился пояса, назвав ситуацию «несправедливой».

Теперь, когда титул IBF стал вакантным, Деревянченко должен встретиться со следующим боксером в рейтинге, коим является Головкин. Команды боксеров уже ведут переговоры о поединке в октябре на DAZN.

По информации Пагмайера, за этот бой украинец заработает рекордные 5,5 миллиона долларов. До этого самым крупным гонораром Деревянченко были 500 тысяч долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что Головкин владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но организация отобрала его из-за отказа от поединка с Деревянченко. В итоге в октябре в бою за вакантный титул украинец проиграл американцу Дэниэлу Джейкобсу. В мае пояс IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил Альваресу.

Смотрите также: Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса

Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса
"Астана" узнала соперника за выход в группу Лиги Европы в случае победы в третьем раунде
Стал известен возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф ЛЕ
Красно-белая революция. Почему и как изменился «Спартак»
Определились возможные соперники «Краснодара» в плей-офф ЛЧ
Российская биатлонистка решила возобновить спортивную карьеру
Помогла фортуна. Волейболистки России выиграли лицензию на ОИ
Марез не сыграл в Суперкубке Англии из-за страха допинг-теста
Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь