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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин подтвердил переговоры о бое за отобранный у «Канело» титул

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) подтвердил, что ведет переговоры по организации боя за вакантный титул IBF, который до недавнего времени принадлежал мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО). Об этом пишет LA Times.

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Этот пояс стал вакантным после того, как «Канело» не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом по линии IBF украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 KO). Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.

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Пока IBF официально не назначила бой за вакантный титул между Деревянченко и ближайшим претендентом, коим является Головкин. Однако стороны уже ведут переговоры о поединке на октябрь.

«Мы работаем над этим», — заявил Головкин, не раскрыв других деталей.

Головкин владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в похожей с «Канело» ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.

В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу (владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super). Деревянченко тем временем выиграл отборочный поединок у Джека Кулькая и снова стал обязательным претендентом.

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