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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин отреагировал на лишение «Канело» титула и срыв трилогии в сентябре

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) отреагировал на решение Международной боксерской федерации (IBF) отобрать титул чемпиона у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) и срыв трилогии с мексиканцем в сентябре этого года. Об этом пишет LA TImes.

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Альварес лишился пояса после того, как не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом в лице украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 KO). Команды боксеров не сошлись в деньгах.

«Кто знает, — ответил Головкин на вопрос о шансах на третий бой с Альваресом. — Спросите его, я готов».

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Теперь перед Головкиным открывается перспектива боя с Деревянченко за вакантный титул IBF в конце октября или начале ноября.

«Мы сейчас работаем над этим», — сказал Головкин.

Переговоры со стороной Деревянченко подтвердил и промоутер GGG Том Леффлер. При этом он отметил, что они рассматривали этот вариант.

«Геннадий всегда был готов сразиться с ним (Деревянченко), как и к третьему бою с “Канело”, — сказал Лоффлер. — Но если нет, он не может ждать. Он (Головкин) должен идти дальше».

В марте Головкин подписал контракт на шесть боев со стриминговым сервисом DAZN, почти через шесть месяцев после того, как он проиграл «Канело» в матче-реванше в Лас-Вегасе. Их первый бой в сентябре 2017 года там же закончился ничьей. Альварес в 2018 году заключил соглашение с DAZN на 350 миллионов долларов.

«Это был самый быстрый путь к третьему бою», — сказал Леффлер.

Предполагалось, что трилогия состоится в сентябре этого года, однако в середине июля Golden Boy Promotions объявили, что «Канело» отказался от этой даты и отложил возвращение на конец года.

«Геннадий думал, что он будет драться 14 сентября, — отметил промоутер. — В какой-то момент он должен продолжить свою карьеру».

Однако решение «Канело» отказаться от ожидаемой сентябрьской даты исключило любые планы на трилогию с GGG. Вместо этого Golden Boy договорились о поединке с россиянином Сергеем Ковалевым в 175 фунтов. Когда эти переговоры провалились, промоутеры мексиканца переключились на Деревянченко. Отсутствие сделки побудило IBF принять решение о лишении «Канело» титула.

Альварес извинился перед своими поклонниками в социальных сетях. По его словам, что он понятия не имел, что Golden Boy обсуждал с IBF сроки переговоров, которые потерпели неудачу и в конечном итоге привели к тому, что он потерял титул.

«Случилось то, что Геннадий не контролирует, — сказал Лоффлер. — Он может контролировать только свою собственную карьеру».

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