Выборы нового президента AIBA могут перенести на 2020 год

Напомним, что недавно Международный олимпийский комитет лишил AIBA признания, но сохранил бокс в программе следующих Олимпийских игр 2020 года. После Игр AIBA может вернуться в МОК, но для этого нужны реформы организации в соответствии с рекомендациями МОК. По словам Вирджетса, одного из четырех оставшихся работников офиса AIBA в Лозанне, исполнительному комитету организации нужно объединить усилия, прежде чем принимать долгосрочные решения.

«Мы должны сосредоточиться на вещах, которые мы можем контролировать, прежде всего, чтобы совместно найти решения финансовых проблем AIBA, — написал Вирджет в письме. — Управленческие решения будут предоставлены нам МОК, и исполнительный комитет будет решать — принимать условия или не соглашаться с ними. Но AIBA не сможет принять такое решение, если исполнительный комитет не сумеет объединиться. Поэтому еще один акцент должен быть сделан на том, чтобы создать все необходимое для единства исполнительного комитета AIBA».