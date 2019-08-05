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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Выборы нового президента AIBA могут перенести на 2020 год

Исполнительный директор Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Том Вирджетс сообщил порталу Inside the Games, что внеочередной конгресс организации, на котором должен быть выбран новый глава AIBA, может быть перенесен с 15 октября на март 2020 года. Его слова приводит AllBoxing.Ru.

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Напомним, что недавно Международный олимпийский комитет лишил AIBA признания, но сохранил бокс в программе следующих Олимпийских игр 2020 года. После Игр AIBA может вернуться в МОК, но для этого нужны реформы организации в соответствии с рекомендациями МОК. По словам Вирджетса, одного из четырех оставшихся работников офиса AIBA в Лозанне, исполнительному комитету организации нужно объединить усилия, прежде чем принимать долгосрочные решения.

«Мы должны сосредоточиться на вещах, которые мы можем контролировать, прежде всего, чтобы совместно найти решения финансовых проблем AIBA, — написал Вирджет в письме. — Управленческие решения будут предоставлены нам МОК, и исполнительный комитет будет решать — принимать условия или не соглашаться с ними. Но AIBA не сможет принять такое решение, если исполнительный комитет не сумеет объединиться. Поэтому еще один акцент должен быть сделан на том, чтобы создать все необходимое для единства исполнительного комитета AIBA».

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