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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Все зависит от…». Промоутер чемпиона мира в весе Головкина рассказал о переговорах с «Канело»

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе американца Деметриуса Андраде (28−0−0, 17 KO) Эдди Хирн подтвердил, что они ведут переговоры об объединительном бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), владеющим титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в этой же категории.

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Команда Альвареса переключилась на Андраде после того, как не смогла договориться о поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13−1, 10 KO). В результате мексиканец был лишен титула IBF.

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«Мы вскоре выясним, хотят ли “Канело” и Оскар Де Ла Хойя устроить бой против Деметриуса Андраде. Если они ищут достойного оппонента, то Андраде должен быть первым в списке. Он чемпион мира, поэтому можно устроить унификацию. Альварес не раз показывал, что он желает встречаться с чемпионами. Его последним поединком была унификация с Дэниэлом Джейкобсом. Можно организовать еще один объединительный бой. Пока не могу сказать ничего конкретного, только то, что Деметриус готов принять вызов. У нас было несколько разговоров. Если взглянуть на все варианты для Альвареса, то встреча с Андраде, вероятно, выглядит самым крупным поединком. В этой ситуации все зависит от решения Оскара Де Ла Хойи и компании Golden Boy. Если они выберут Деметриуса Андраде, он будет к этому готов», — сказал Хирн в беседе со Sky Sports.

Изначально «Канело» планировал вернуться на ринг в сентябре, а DAZN одобрил в соперники двух кандидатов — Геннадия Головкина и Сергея Ковалева. Однако мексиканец отказался в третий раз драться с казахстнацем, а когда переговоры с россиянином провалились, то вовсе отказался от сентябрьского боя и отложил возвращение на конец года.

Что касается Головкина, то он ведет переговоры с Деревянченко. Их поединок за вакантный титул IBF может состояться в октябре в Нью-Йорке.

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