«Все зависит от…». Промоутер чемпиона мира в весе Головкина рассказал о переговорах с «Канело»

«Мы вскоре выясним, хотят ли “Канело” и Оскар Де Ла Хойя устроить бой против Деметриуса Андраде. Если они ищут достойного оппонента, то Андраде должен быть первым в списке. Он чемпион мира, поэтому можно устроить унификацию. Альварес не раз показывал, что он желает встречаться с чемпионами. Его последним поединком была унификация с Дэниэлом Джейкобсом. Можно организовать еще один объединительный бой. Пока не могу сказать ничего конкретного, только то, что Деметриус готов принять вызов. У нас было несколько разговоров. Если взглянуть на все варианты для Альвареса, то встреча с Андраде, вероятно, выглядит самым крупным поединком. В этой ситуации все зависит от решения Оскара Де Ла Хойи и компании Golden Boy. Если они выберут Деметриуса Андраде, он будет к этому готов», — сказал Хирн в беседе со Sky Sports.