Юлия Апанасович стала второй на турнире по боксу памяти Умаханова в Каспийске

Турнир памяти Умаханова считается одним из самых авторитетных стартов. Впервые мемориал прошел в 1996 году, инициатива его проведения исходила от семьи Умахановых и спортшколы, которая также носит имя Умаханова. С тех пор турнир является одним из главных в календаре спортивно-массовых мероприятий министерства по физической культуре и спорту Дагестана. По уровню организации и составу участников турнир, по мнению специалистов, является одним из сильнейших не только в России, но и в Европе.