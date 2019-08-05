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13:56 (мск), источник: БЕЛТА

Юлия Апанасович стала второй на турнире по боксу памяти Умаханова в Каспийске

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Юлия Апанасович (весовая категория 51 кг) стала второй на 21-м международном турнире по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова, который завершился в Каспийске (Россия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации бокса (БФБ).

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В поединке за золотую медаль белоруска уступила итальянке Камилле Фадда 1:4.

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Бронзовые награды в копилку сборной Беларуси принесли Алина Вебер (69 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

Турнир памяти Умаханова считается одним из самых авторитетных стартов. Впервые мемориал прошел в 1996 году, инициатива его проведения исходила от семьи Умахановых и спортшколы, которая также носит имя Умаханова. С тех пор турнир является одним из главных в календаре спортивно-массовых мероприятий министерства по физической культуре и спорту Дагестана. По уровню организации и составу участников турнир, по мнению специалистов, является одним из сильнейших не только в России, но и в Европе.

Участие в состязаниях приняли 220 боксеров из 21 страны.

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