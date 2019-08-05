Юлия Апанасович стала второй на турнире по боксу памяти Умаханова в Каспийске
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Юлия Апанасович (весовая категория 51 кг) стала второй на 21-м международном турнире по боксу памяти
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Юлия Апанасович (весовая категория 51 кг) стала второй на 21-м международном турнире по боксу памяти
В поединке за золотую медаль белоруска уступила итальянке Камилле Фадда 1:4.
Бронзовые награды в копилку сборной Беларуси принесли Алина Вебер (69 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).
Турнир памяти Умаханова считается одним из самых авторитетных стартов. Впервые мемориал прошел в 1996 году, инициатива его проведения исходила от семьи Умахановых и спортшколы, которая также носит имя Умаханова. С тех пор турнир является одним из главных в календаре
Участие в состязаниях приняли 220 боксеров из 21 страны.