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5 августа, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин получил бой за титул чемпиона мира

Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой за вакантный титул чемпиона в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Об этом сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.

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Источник: Reuters

Решение IBF о поединке Головкин — Деревянченко принято сегодня, 5 августа, утром по американскому времени. Теперь команды боксеров должны выбрать дату и место поединка — у сторон есть 30 дней, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

Титул IBF стал вакантным 1 августа, когда организация отобрала его у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Поясом он владел с 5 мая, а лишился его за неудачные переговоры с Деревянченко.

Обязательным претендентом на титул IBF Деревянченко стал благодаря первому месту в рейтинге организации. Вторая строчка вакантная, а третью занимает Головкин.

С октября 2015 года по июнь 2018-го Головкин уже владел титулом IBF, но лишился его из-за отказа дать письменное согласие на бой с обязательным претендентом Деревянченко в августе. Казахстанец выбрал второй поединок с Альваресом, который прошел в сентябре и завершился победой мексиканца решением большинства судей.

В итоге Деревянченко в октябре 2018 года разыграл вакантный титул с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) и проиграл раздельным решением. В свою очередь Джейкобс лишился пояса в первой же защите в мае, уступив единогласно Альваресу.

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