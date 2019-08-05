Геннадий Головкин получил бой за титул чемпиона мира

Источник: Reuters

Решение IBF о поединке Головкин — Деревянченко принято сегодня, 5 августа, утром по американскому времени. Теперь команды боксеров должны выбрать дату и место поединка — у сторон есть 30 дней, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

Титул IBF стал вакантным 1 августа, когда организация отобрала его у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Поясом он владел с 5 мая, а лишился его за неудачные переговоры с Деревянченко.

Обязательным претендентом на титул IBF Деревянченко стал благодаря первому месту в рейтинге организации. Вторая строчка вакантная, а третью занимает Головкин.

С октября 2015 года по июнь 2018-го Головкин уже владел титулом IBF, но лишился его из-за отказа дать письменное согласие на бой с обязательным претендентом Деревянченко в августе. Казахстанец выбрал второй поединок с Альваресом, который прошел в сентябре и завершился победой мексиканца решением большинства судей.