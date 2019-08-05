Текущие события
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат
Оренбург
21
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
5 августа, источник: Vesti.kz

IBF объяснила решение дать Головкину бой за титул чемпиона мира

Международная боксерская федерация (IBF) объяснила ESPN, почему санкционировала бой за вакантный титул чемпиона в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

Наверх
Источник: AP 2019

Решение IBF о поединке Головкин — Деревянченко принято сегодня, 5 августа, утром по американскому времени. Сторонам дали 30 дней на переговоры, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

«Титул IBF в среднем весе объявлен вакантным 1 августа. Поэтому IBF назначает провести бой за вакантный пояс между двумя претендентами с самым высоким рейтингом», — говорится в письме председателя IBF Карлоса Ортиса-младшего, которое получили адвокат Алекс Домброфф и промоутер Лу ДиБелла, представляющие Деревянченко, и Джон Хорневер — адвокат Головкина.

В рейтинге IBF Деревянченко идет первым, а Головкин — третьим. При этом второй номер вакантен.

С 5 мая по 1 августа титулом IBF владел чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО). Титула он лишился за неудачные переговоры с Деревянченко.

Участник чемпионата мира по футболу стал одноклубником казахстанца
Команды показали малорезультативный футбол в четвертом туре РПЛ
КХЛ больше не будет жить по правилам международной федерации
10 клубов, которые больше всех потратили с начала лета
Подчуфарова возобновит карьеру. Ее считали надеждой биатлона
Трефилов ушел с поста тренера женской сборной России по гандболу
Самый дорогой защитник в истории — в «МЮ». Спасет ли он команду?
СМИ: «Динамо» согласовало переход футболиста «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь