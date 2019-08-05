IBF объяснила решение дать Головкину бой за титул чемпиона мира

Источник: AP 2019

Решение IBF о поединке Головкин — Деревянченко принято сегодня, 5 августа, утром по американскому времени. Сторонам дали 30 дней на переговоры, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

«Титул IBF в среднем весе объявлен вакантным 1 августа. Поэтому IBF назначает провести бой за вакантный пояс между двумя претендентами с самым высоким рейтингом», — говорится в письме председателя IBF Карлоса Ортиса-младшего, которое получили адвокат Алекс Домброфф и промоутер Лу ДиБелла, представляющие Деревянченко, и Джон Хорневер — адвокат Головкина.

В рейтинге IBF Деревянченко идет первым, а Головкин — третьим. При этом второй номер вакантен.