Бой между Поветкиным и Усиком посчитали невозможным из-за политики
Менеджер Дмитрий Иванов посчитал, что его клиенту Александру Поветкину не стоит проводить поединок против украинского боксера Александра Усика. Его слова приводит News.ru.
Менеджер Дмитрий Иванов посчитал, что его клиенту Александру Поветкину не стоит проводить поединок против украинского боксера Александра Усика. Его слова приводит News.ru.
«Это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы — один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка», — заявил Иванов.
При этом менеджер отметил, что этот бой интересен со спортивной точки зрения. «Это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей», — добавил он.
В феврале этого года Поветкин говорил, что рассчитывает на бой против Усика. Однако в июне украинец заявил, что не хочет биться с россиянином, так как их бой может вызвать появление «политической грязи».
В последний раз Поветкин выходил на ринг в сентябре 2018-го. Он проиграл британскому тяжеловесу Энтони Джошуа. В активе россиянина 34 победы и два поражения. Как любитель Поветкин стал олимпийским чемпионом в 2004 году в категории выше 91 килограмма.