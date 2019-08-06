Бой между Поветкиным и Усиком посчитали невозможным из-за политики

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«Это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы — один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка», — заявил Иванов.

При этом менеджер отметил, что этот бой интересен со спортивной точки зрения. «Это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей», — добавил он.

В феврале этого года Поветкин говорил, что рассчитывает на бой против Усика. Однако в июне украинец заявил, что не хочет биться с россиянином, так как их бой может вызвать появление «политической грязи».