Омский спортсмен стал лицом чемпионата мира

Источник: Омск Здесь

С 8 по 21 сентября в Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по боксу. На ринг выйдут 450 спортсменов, представляющих 90 стран. Восемь из них по итогам соревнований получат титул чемпиона мира в олимпийских весовых категориях. Чемпионат, который будет проводиться в уральской столице, станет вторым по значимости спортивным событием после Олимпийских игр.

Как сообщили в пресс-службе чемпионата мира по боксу — 2019, его лицами стали три известных спортсмена. Это двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008 годов) Алексей Тищенко из Омска, Егор Мехонцев из Екатеринбурга и Олег Саитов из Новокуйбышевска. Напомним, что в 2011 году Алексей Тищенко объявил о завершении карьеры.