Омский спортсмен стал лицом чемпионата мира
Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал лицом чемпионата мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге.
Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал лицом чемпионата мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге.
С 8 по 21 сентября в Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по боксу. На ринг выйдут 450 спортсменов, представляющих 90 стран. Восемь из них по итогам соревнований получат титул чемпиона мира в олимпийских весовых категориях. Чемпионат, который будет проводиться в уральской столице, станет вторым по значимости спортивным событием после Олимпийских игр.
Как сообщили в
Планируется, что являясь лицами чемпионата, спортсмены посетят открытые тренировки и будут присутствовать на официальных мероприятиях соревнований.