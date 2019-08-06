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6 августа, источник: Спорт РИА Новости

Кремлев: И.о. главы AIBA подал в отставку, я на должность не претендую

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев подтвердил РИА Новости, что глава Африканской конфедерации бокса марокканец Мохамед Мустасан покинул пост исполняющего обязанности президента AIBA.

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Источник: РИА "Новости"

Мустасан занял данную должность 29 марта после того, как Гафур Рахимов временно покинул пост президента AIBA. В июле Рахимов окончательно сложил полномочия президента AIBA. По информации Insidethegames, Мустасан сообщил исполкому AIBA о своем решении покинуть пост исполняющего обязанности президента организации во вторник.

«Мустасан подал в отставку. Ему дали возможность (руководить), он не справился. Будет исполком, на нем будем выбирать нового главу. Я точно не претендую на должность, готов только помочь по привлечению финансов, по рекомендациям судьям. Моя просьба ко всем членам исполкома — мы все должны объединиться, должны думать о том, как восстановить AIBA», — сказал Кремлев по телефону.

Выборы главы AIBA должны пройти 15 ноября в Лозанне, но в СМИ сообщалось, что они могут быть перенесены на 2020 год.

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