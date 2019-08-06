Заслуживший сравнение с Головкиным «Монстр» узнал дату и место финала Всемирной суперсерии

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Как сообщает BoxingNews24, поединок примет Saitama Super Arena, которая находится в Токио. Победитель поединка в столице Японии вместе с двумя титулами получит Кубок Мохаммеда Али.

В полуфинале WBSS Иноуэ нокаутировал пуэрториканца Эммануэля Родригеса (19−1, 10 КО) и отобрал у соперника титул IBF, а Донэйр досрочно победил американца Стефона Янга (18−2−3, 7 KO) и впервые защитил пояс WBA.

Отметим, что 26-летний Иноуэ, которого называют «Монстром», занимает четвертое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) по версии журнала The Ring.

После победы над Родригесом его сравнили с экс-чемпионом среднего дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), который в списке P4P идет седьмым.

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