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6 августа, источник: Vesti.kz

Заслуживший сравнение с Головкиным «Монстр» узнал дату и место финала Всемирной суперсерии

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в наилегчайшем весе между чемпионом IBF японцем Наоей Иноуэ (18−0, 16 КО) и обладателем пояса WBA (Super) филиппинцем Нонито Донэйром (45−5, 26 КО) пройдет 7 ноября.

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Источник: Reuters

Как сообщает BoxingNews24, поединок примет Saitama Super Arena, которая находится в Токио. Победитель поединка в столице Японии вместе с двумя титулами получит Кубок Мохаммеда Али.

В полуфинале WBSS Иноуэ нокаутировал пуэрториканца Эммануэля Родригеса (19−1, 10 КО) и отобрал у соперника титул IBF, а Донэйр досрочно победил американца Стефона Янга (18−2−3, 7 KO) и впервые защитил пояс WBA.

Отметим, что 26-летний Иноуэ, которого называют «Монстром», занимает четвертое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) по версии журнала The Ring.

После победы над Родригесом его сравнили с экс-чемпионом среднего дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), который в списке P4P идет седьмым.

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