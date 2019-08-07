Остановилось сердце. Погиб тренер Николая Валуева

Источник: Спорт-Экспресс

В Санкт-Петербурге на 64 году жизни умер заслуженный тренер России Валерий Дербин. У него остановилось сердце, когда он ехал на своем автомобиле. Это случилось во вторник вечером в Выборгском районе Петербурга на улице Михаила Дудина.

Выехал на встречную полосу

«Мужчина 1955 года рождения за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего выехал через разделительный бордюр на встречную полосу, где совершил столкновение с припаркованными автомобилями KIA и Audi. Совершивший ДТП водитель обнаружен мертвым в салоне автомобиля без видимых повреждений», — говорится в материалах ГИБДД, которая проводит проверку после аварии.

По информации «КП», у Дербина остановилось сердце, когда он ехал на своем автомобиле. Спасти его не удалось. Дербин был мастером спорта по греко-римской борьбе и самбо. Среди его подопечных есть чемпионы мира, в том числе и Николай Валуев. Совместное фото с тренером есть на странице экс-боксера, ныне депутата Госдумы в Instagram.

«Валерий Александрович Дербин, пример для сына», — говорится в подписи к фото.

Знакомы с 1990-х

Прокомментировал Валуев и смерть Дербина, который раньше тренировал самого Николая, а до недавнего времени — сына знаменитого боксера.

«Я его очень давно знаю. Мы знакомы с тех пор, как я только начинал заниматься боксом, с 90-х годов. Замечательный человек, настоящий друг, отец, семьянин. Весь город его знает. Его выпускная работа из института была признана лучшей в советском союзе. Валерий Александрович помогал мне готовиться к боям, мы элементы борьбы изучали, — пояснил боксер. — К тренировкам он подключился, когда я уже был чемпионом. Я его сам об этом попросил. Но в первую очередь он мне друг. Основная тренерская нагрузка лежала на других. Валерий Александрович тренировал моего старшего сына.

Он десантник. 2 августа в День ВДВ мы с ним созванивались. Я его поздравлял. «Никогда не унывать, не гнуться под обстоятельства» — это Валерий Александрович. Жесткий, но при этом очень добрый и отзывчивый человек. Замечательный педагог. Большое количество ребят благодарны ему за то, что он подготовил их. Кому-то помог избавиться от вредных привычек. В последнее время он преподавал борьбу в «Школе Алексеева». Занимался с детьми и взрослыми, — приводит слова Валуева «КП».