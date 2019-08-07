Остановилось сердце. Погиб тренер Николая Валуева
Валерий Дербин разбился в ДТП в
Валерий Дербин разбился в ДТП в
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«Мужчина 1955 года рождения за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего выехал через разделительный бордюр на встречную полосу, где совершил столкновение с припаркованными автомобилями KIA и Audi. Совершивший ДТП водитель обнаружен мертвым в салоне автомобиля без видимых повреждений», — говорится в материалах ГИБДД, которая проводит проверку после аварии.
По информации «КП», у Дербина остановилось сердце, когда он ехал на своем автомобиле. Спасти его не удалось. Дербин был мастером спорта по
«Валерий Александрович Дербин, пример для сына», — говорится в подписи к фото.
Прокомментировал Валуев и смерть Дербина, который раньше тренировал самого Николая, а до недавнего времени — сына знаменитого боксера.
«Я его очень давно знаю. Мы знакомы с тех пор, как я только начинал заниматься боксом, с 90-х годов. Замечательный человек, настоящий друг, отец, семьянин. Весь город его знает. Его выпускная работа из института была признана лучшей в советском союзе. Валерий Александрович помогал мне готовиться к боям, мы элементы борьбы изучали, — пояснил боксер. — К тренировкам он подключился, когда я уже был чемпионом. Я его сам об этом попросил. Но в первую очередь он мне друг. Основная тренерская нагрузка лежала на других. Валерий Александрович тренировал моего старшего сына.
Он десантник. 2 августа в День ВДВ мы с ним созванивались. Я его поздравлял. «Никогда не унывать, не гнуться под обстоятельства» — это Валерий Александрович. Жесткий, но при этом очень добрый и отзывчивый человек. Замечательный педагог. Большое количество ребят благодарны ему за то, что он подготовил их.
В последнее время Дербин работал в школе олимпийского резерва имени Алексеева в