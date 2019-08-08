Промоутер назвал причину расставания с Сондерсом после вызова Головкину в Казахстане

О прекращении сотрудничества промоутер объявил 2 августа. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Мы сели за стол переговоров с ним и его командой менеджмента. Мы решили, куда будем двигаться дальше. Я проводил тяжелую работу в течение многих лет. Мы прошли через черные и белые полосы. Он выиграл титул Британского Содружества, Европейский титул, два мировых чемпионских титула в двух разных весах. Мы блестяще работали вместе. Но я почувствовал, и он почувствовал, особенно после несостоявшегося боя с Каллумом Смитом… Мы решили работать в других направлениях. Я не хотел делать поединок против малоизвестного обязательного претендента. Такой бой было бы тяжело продать. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Если он сконцентрируется на своем направлении, он способен победить этих парней», — сказал Уоррен.
Напомним, в начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов экс-чемпиону в среднем весе Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО), предложив ему устроить бой в столице.
Позже появилась информация, что Сондерс получил предложение на 30 миллионов долларов, из-за чего задумался о смене промоутера. Сообщалось, что британец уже сделал выбор.
Свой последний бой Сондерс провел 18 мая, когда единогласным решением судей победил Шефата Исуфи (27−4−2, 34 КО) из Германии и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе. Ранее он владел титулом этой организации в среднем весе и несколько раз вел переговоры с Головкиным о бое за абсолютного чемпиона, но стороны так и не договорились.