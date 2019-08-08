Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Торино
Шахтер С
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Легия
Атромитос А
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Партизан
Йени Малатьяспор
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Люцерн
Эспаньол
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аустрия В
Аполлон
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стяуа
Млада-Болеслав
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вадуц
Айнтрахт Ф
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж
Нымме Калью
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Норчепинг
Хапоэль Беэр-Шева
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мидтьюлланн
Рейнджерс
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Риека
Абердин
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сараево
БАТЭ
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Тель-Авив
Судува
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец
ТНС
50
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Антверпен
Виктория Пл
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фейеноорд
Динамо Тб
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив Пл
Страсбур
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
Заря Лг
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
АИК
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Арис
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Тун
Спартак
23
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Зриньски
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Бней-Иегуда
22
Футбол. Еврокубки
19:45
Вентспилс
Витория Гимарайнш
03
Футбол. Еврокубки
19:30
Бреннбю
Брага
24
Футбол. Еврокубки
19:15
Университатя Кр
АЕК
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Вулверхэмптон Уондерерс
04
Футбол. Еврокубки
19:00
Спарта П
Трабзонспор
22
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Гент
11
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Валлетта
51
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
9Понсе — первый после Самедова
09:03 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер назвал причину расставания с Сондерсом после вызова Головкину в Казахстане

Британский промоутер Фрэнк Уоррен дал интервью новостному порталу Boxing Social, где прокомментировал недавнее расставание с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (28−0, 13 КО).

Наверх
Источник: Reuters

О прекращении сотрудничества промоутер объявил 2 августа. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Читайте также
«Могу сделать ему бой с Головкиным». Промоутер DAZN заявил об интересе к подписанию Сондерса

«Мы сели за стол переговоров с ним и его командой менеджмента. Мы решили, куда будем двигаться дальше. Я проводил тяжелую работу в течение многих лет. Мы прошли через черные и белые полосы. Он выиграл титул Британского Содружества, Европейский титул, два мировых чемпионских титула в двух разных весах. Мы блестяще работали вместе. Но я почувствовал, и он почувствовал, особенно после несостоявшегося боя с Каллумом Смитом… Мы решили работать в других направлениях. Я не хотел делать поединок против малоизвестного обязательного претендента. Такой бой было бы тяжело продать. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Если он сконцентрируется на своем направлении, он способен победить этих парней», — сказал Уоррен.

Напомним, в начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов экс-чемпиону в среднем весе Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО), предложив ему устроить бой в столице.

Позже появилась информация, что Сондерс получил предложение на 30 миллионов долларов, из-за чего задумался о смене промоутера. Сообщалось, что британец уже сделал выбор.

Свой последний бой Сондерс провел 18 мая, когда единогласным решением судей победил Шефата Исуфи (27−4−2, 34 КО) из Германии и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе. Ранее он владел титулом этой организации в среднем весе и несколько раз вел переговоры с Головкиным о бое за абсолютного чемпиона, но стороны так и не договорились.

Скабелка прокомментировал волевую победу "Барыса" с 1:3 и высказался о новичках
Трансфер Неймара: «Реал» отдает €120 млн и Модрича
«Интер» объявил о переходе Лукаку из «Манчестер Юнайтед»
Объявлены претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в ФК «Сочи»
Названы претенденты на звание лучшего нападающего ЛЧ
Агент Чалова объяснил, почему форвард остался в ЦСКА
«Барселона» попросила Неймара отклонить предложение «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь