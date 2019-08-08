Промоутер назвал причину расставания с Сондерсом после вызова Головкину в Казахстане

«Мы сели за стол переговоров с ним и его командой менеджмента. Мы решили, куда будем двигаться дальше. Я проводил тяжелую работу в течение многих лет. Мы прошли через черные и белые полосы. Он выиграл титул Британского Содружества, Европейский титул, два мировых чемпионских титула в двух разных весах. Мы блестяще работали вместе. Но я почувствовал, и он почувствовал, особенно после несостоявшегося боя с Каллумом Смитом… Мы решили работать в других направлениях. Я не хотел делать поединок против малоизвестного обязательного претендента. Такой бой было бы тяжело продать. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг. Если он сконцентрируется на своем направлении, он способен победить этих парней», — сказал Уоррен.