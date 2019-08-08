«Канело» выбрал соперника и дату следующего боя после потери титула и отказа от трилогии с Головкиным
Действующий чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) определился со следующим боем.
Действующий чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) определился со следующим боем.
Ожидалось, что «Канело» вернется на ринг 14 сентября и проведет третий бой с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Однако мексиканец отказался вновь встречаться с казахстанцем.
В то же время Альварес пытался договориться на сентябрь с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO), однако переговоры провалились. В результате россиянин решил провести 24 августа защиту титула против обязательного соперника британца Энтони Ярда (18−0, 17 КО), а мексиканец отложил возвращение на конец года.
По информации инсайдера Лэнса Пайгмайера (The Athletic), Альварес
Добавим, что кандидатуру Ковалева, как и Головкина, одобрил DAZN в качестве соперника для Альвареса. Однако мексиканец
Между тем, Альварес провел встречу со своими промоутерами из Golden Boy Promotions, где выразил недоумение и разочарование текущей ситуацией. Мексиканец не может понять, почему промоутеры провалили переговоры по двум поединкам (Сергей Ковалев и Сергей Деревянченко), а также ему непонятна ситуация с потерей титула IBF
Также Альварес недоволен тем, что у него до сих пор нет даты и места проведения следующего боя. Ранее инсайдер Крис Мэнникс (Sports Illustrated) заявил, что переговоры по объединительному бою между мексиканцем и обладателем титула WBO американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО) приостановлены по неизвестной причине.