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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» выбрал соперника и дату следующего боя после потери титула и отказа от трилогии с Головкиным

Действующий чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) определился со следующим боем.

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Ожидалось, что «Канело» вернется на ринг 14 сентября и проведет третий бой с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Однако мексиканец отказался вновь встречаться с казахстанцем.

В то же время Альварес пытался договориться на сентябрь с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO), однако переговоры провалились. В результате россиянин решил провести 24 августа защиту титула против обязательного соперника британца Энтони Ярда (18−0, 17 КО), а мексиканец отложил возвращение на конец года.

По информации инсайдера Лэнса Пайгмайера (The Athletic), Альварес по-прежнему проявляет интерес к Ковалеву. Мексиканец хочет дождаться результата его поединка с Ярдом, а именно — чистой победы россиянина. В этом случае бой «Канело» против Ковалева может состояться в ноябре и будет транслироваться на платформе DAZN.

Добавим, что кандидатуру Ковалева, как и Головкина, одобрил DAZN в качестве соперника для Альвареса. Однако мексиканец из-за личной неприязни не хочет в третий раз встречаться с казахстанцем — в сентябре 2017 года бойцы свели бой вничью, а годом позже с минимальным перевесом победил «Канело».

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Между тем, Альварес провел встречу со своими промоутерами из Golden Boy Promotions, где выразил недоумение и разочарование текущей ситуацией. Мексиканец не может понять, почему промоутеры провалили переговоры по двум поединкам (Сергей Ковалев и Сергей Деревянченко), а также ему непонятна ситуация с потерей титула IBF из-за кулуарных договоренностей между организацией и Golden Boy, о которых он ничего не знал.

Также Альварес недоволен тем, что у него до сих пор нет даты и места проведения следующего боя. Ранее инсайдер Крис Мэнникс (Sports Illustrated) заявил, что переговоры по объединительному бою между мексиканцем и обладателем титула WBO американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО) приостановлены по неизвестной причине.

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