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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна реакция Головкина на срыв трилогии с «Канело» в сентябре

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) был не в восторге после того, как сорвался его третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Об этом сообщает журналист известного сайта Yahoo! Sports Кевин Айоле.

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Ожидалось, что соперники вновь встретятся 14 сентября, однако Альварес сначала отказался драться с Головкиным, а затем и вовсе перенес возвращение на ринг на конец года.

«DAZN остается попытаться успокоить Головкина, который так отчаянно желает третьего боя с Альваресом, считая себя победителем в обоих поединках с мексиканцем, однако получил за свои усилия только ничью и поражение. Руководители стриминга пытаются сотрудничать с “Канело”, чтобы вывести его на ринг до конца года, вероятно, против чемпиона мира WBO в среднем весе Деметриуса Андраде, потому что Сауль на данный момент является их крупнейшей приманкой для подписчиков. Но здесь нет никаких гарантий. Во вторник Эрик Гомес (президент Golden Boy) сказал, что надеется на то, что “Канело” вернется на ринг к концу этого года. Руководство DAZN не может быть довольно тем, что неспособность Golden Boy заключить для “Канело” сделку по бою на уикэнд в честь Дня незавимости Мексики стоила им одной из самых больших дат в боксерском календаре. И хотя ожидается, что Головкин будет драться с Деревянченко за отобранный у Альвареса титул IBF, этот бой еще не согласован и он не является такой приманкой для подписчиков», — написал автор.

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Сообщалось даже, что Головкин намерен «засудить» DAZN, которые пообещали ему третий бой с Альваресом, но не смогли выполнить это обещание.

Однако Айоле отмечает, что GGG не планирует каких-либо разбирательств с платформой.

«Головкин не в восторге, хотя от него не ожидается никаких действий или заявлений о том, что DAZN нарушает их сделку», — добавил журналист.

Со своей стороны, Альварес находится в конфликте с промоутерами из Golden Boy. Мексиканец недоволен тем, что сорвались переговоры по двум поединкам на осень (Сергеем Ковалевым и Сергеем Деревянченко), также ему непонятна ситуация с потерей титула IBF в среднем весе. Однако в самой GB опровергают наличие разногласий.

Теперь за вакантный титул IBF поборются Головкин и Деревянченко. Стороны ведут переговоры. Ожидается, что поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке.

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