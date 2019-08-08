Стала известна реакция Головкина на срыв трилогии с «Канело» в сентябре

«DAZN остается попытаться успокоить Головкина, который так отчаянно желает третьего боя с Альваресом, считая себя победителем в обоих поединках с мексиканцем, однако получил за свои усилия только ничью и поражение. Руководители стриминга пытаются сотрудничать с “Канело”, чтобы вывести его на ринг до конца года, вероятно, против чемпиона мира WBO в среднем весе Деметриуса Андраде, потому что Сауль на данный момент является их крупнейшей приманкой для подписчиков. Но здесь нет никаких гарантий. Во вторник Эрик Гомес (президент Golden Boy) сказал, что надеется на то, что “Канело” вернется на ринг к концу этого года. Руководство DAZN не может быть довольно тем, что неспособность Golden Boy заключить для “Канело” сделку по бою на уикэнд в честь Дня незавимости Мексики стоила им одной из самых больших дат в боксерском календаре. И хотя ожидается, что Головкин будет драться с Деревянченко за отобранный у Альвареса титул IBF, этот бой еще не согласован и он не является такой приманкой для подписчиков», — написал автор.